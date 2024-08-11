https://ria.ru/20240811/parizh-1965539672.html

В Париже британец попытался взобраться на Эйфелеву башню

В Париже британец попытался взобраться на Эйфелеву башню - РИА Новости, 11.08.2024

В Париже британец попытался взобраться на Эйфелеву башню

Британец попытался взобраться на Эйфелеву башню в Париже, но примерно на середине пути ему пришлось сдаться полиции, достопримечательность на короткое время... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T18:04

2024-08-11T18:04

2024-08-11T18:04

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париж

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ПАРИЖ, 11 авг - РИА Новости. Британец попытался взобраться на Эйфелеву башню в Париже, но примерно на середине пути ему пришлось сдаться полиции, достопримечательность на короткое время эвакуировали, сообщает портал Actu17. "Мужчина 33 лет был задержан в воскресенье днем после того, как совершил частичное восхождение на Эйфелеву башню. Как узнал Actu17, мужчина, который был без рубашки, - профессиональный альпинист с британским гражданством. В момент происшествия сооружение было ненадолго эвакуировано. Альпинист начал восхождение примерно в 14.30 (15.30 мск - ред.) на глазах многочисленных очевидцев. Полицейские быстро явились на место, и мужчина в конце концов сдался на среднем уровне сооружения", - пишет портал. В соцсетях появились многочисленные видеозаписи с места происшествия, в том числе был выложен ролик, на котором видно, как мужчину уводят полицейские. Согласно порталу, мужчина был помещен под стражу "за создание угрозы жизни других людей".

https://ria.ru/20240608/ukraina-1951644291.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, париж