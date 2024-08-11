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В Париже британец попытался взобраться на Эйфелеву башню - РИА Новости, 11.08.2024
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18:04 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/parizh-1965539672.html
В Париже британец попытался взобраться на Эйфелеву башню
В Париже британец попытался взобраться на Эйфелеву башню - РИА Новости, 11.08.2024
В Париже британец попытался взобраться на Эйфелеву башню
Британец попытался взобраться на Эйфелеву башню в Париже, но примерно на середине пути ему пришлось сдаться полиции, достопримечательность на короткое время... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T18:04
2024-08-11T18:04
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ПАРИЖ, 11 авг - РИА Новости. Британец попытался взобраться на Эйфелеву башню в Париже, но примерно на середине пути ему пришлось сдаться полиции, достопримечательность на короткое время эвакуировали, сообщает портал Actu17. "Мужчина 33 лет был задержан в воскресенье днем после того, как совершил частичное восхождение на Эйфелеву башню. Как узнал Actu17, мужчина, который был без рубашки, - профессиональный альпинист с британским гражданством. В момент происшествия сооружение было ненадолго эвакуировано. Альпинист начал восхождение примерно в 14.30 (15.30 мск - ред.) на глазах многочисленных очевидцев. Полицейские быстро явились на место, и мужчина в конце концов сдался на среднем уровне сооружения", - пишет портал. В соцсетях появились многочисленные видеозаписи с места происшествия, в том числе был выложен ролик, на котором видно, как мужчину уводят полицейские. Согласно порталу, мужчина был помещен под стражу "за создание угрозы жизни других людей".
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в мире, париж
В мире, Париж
В Париже британец попытался взобраться на Эйфелеву башню

Actu17: британец попытался взобраться на Эйфелеву башню, его задержала полиция

© РИА Новости / Доминик Бутен | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 11 авг - РИА Новости. Британец попытался взобраться на Эйфелеву башню в Париже, но примерно на середине пути ему пришлось сдаться полиции, достопримечательность на короткое время эвакуировали, сообщает портал Actu17.
"Мужчина 33 лет был задержан в воскресенье днем после того, как совершил частичное восхождение на Эйфелеву башню. Как узнал Actu17, мужчина, который был без рубашки, - профессиональный альпинист с британским гражданством. В момент происшествия сооружение было ненадолго эвакуировано. Альпинист начал восхождение примерно в 14.30 (15.30 мск - ред.) на глазах многочисленных очевидцев. Полицейские быстро явились на место, и мужчина в конце концов сдался на среднем уровне сооружения", - пишет портал.
В соцсетях появились многочисленные видеозаписи с места происшествия, в том числе был выложен ролик, на котором видно, как мужчину уводят полицейские. Согласно порталу, мужчина был помещен под стражу "за создание угрозы жизни других людей".
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