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Опрос показал, как изменилось финансовое положение американцев при Байдене
Опрос показал, как изменилось финансовое положение американцев при Байдене - РИА Новости, 11.08.2024
Опрос показал, как изменилось финансовое положение американцев при Байдене
Финансовое положение половины американцев во время нахождения на посту президента США Джо Байдена ухудшилось, следует из опроса, проведенного газетой Financial... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T18:28
2024-08-11T18:28
2024-08-11T18:28
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Финансовое положение половины американцев во время нахождения на посту президента США Джо Байдена ухудшилось, следует из опроса, проведенного газетой Financial Times и бизнес-школой Мичиганского университета Michigan Ross. На вопрос о том, как изменилось финансовое состояние респондентов с того момента, как в 2021 году Байден стал президентом, 50% опрошенных заявили, что оно ухудшилось. Только 19% считают, что при нынешнем главе Белого дома их финансовое положение улучшилось. Из опроса также следует, что 73% американцев негативно оценивают экономические условия в США. Только четверть (25%) опрошенных дали им положительную оценку. Опрос проводился онлайн 1-5 августа среди 1001 зарегистрированного избирателя. Погрешность составляет 3,1 процентных пункта. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго позднее в августе.
https://ria.ru/20240723/bayden-1961363162.html
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в мире, сша, чикаго, джо байден, мичиганский университет
В мире, США, Чикаго, Джо Байден, Мичиганский университет
Опрос показал, как изменилось финансовое положение американцев при Байдене
FT: финансовое положение половины американцев при Байдене ухудшилось