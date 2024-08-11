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В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 11.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:16 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/opasnost-1965569565.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 11.08.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T23:16
2024-08-11T23:16
специальная военная операция на украине
алексей смирнов (политик)
курская область
безопасность
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Ракетная опасность была объявлена в 18.52. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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алексей смирнов (политик) , курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Алексей Смирнов (политик) , Курская область, Безопасность
В Курской области отменили ракетную опасность

Смирнов: в Курской области отменили ракетную опасность

CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)Курск
Курск - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)
Курск. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
Ракетная опасность была объявлена в 18.52.
"Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал он в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеАлексей Смирнов (политик)Курская областьБезопасность
 
 
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