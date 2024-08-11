https://ria.ru/20240811/ombudsmen-1965472703.html

Москалькова обратилась в ООН после атаки Украины на Курскую область

Москалькова обратилась в ООН после атаки Украины на Курскую область - РИА Новости, 11.08.2024

Москалькова обратилась в ООН после атаки Украины на Курскую область

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека с... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T08:35

2024-08-11T08:35

2024-08-11T08:37

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека с требованием осудить терроризм со стороны Украины в связи с атаками на Курскую область."В результате варварского нападения на Курскую область со стороны ВСУ пострадали тысячи мирных жителей… Направила обращение Верховному комиссару ООН по правам человека с требованием осудить терроризм со стороны Украины и принять меры к недопущению грубого массового нарушения прав человека", - написала она.Федеральный омбудсмен отметила, что региональные уполномоченные по правам человека вместе с органами власти работают в пунктах временного размещения, куда прибыли жители Курской области. Аппарат Москальковой участвует в гуманитарной помощи для них."Надеюсь, что наша информация также будет отражена в докладе УВКПЧ ООН (Управления верховного комиссара ООН по правам человека - ред.) о нарушениях прав человека, который, как нам стало известно, готовится к выходу в сентябре", - добавила она.

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, украина, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, оон, россия, в мире