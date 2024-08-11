https://ria.ru/20240811/ombudsmen-1965472703.html
Москалькова обратилась в ООН после атаки Украины на Курскую область
Москалькова обратилась в ООН после атаки Украины на Курскую область - РИА Новости, 11.08.2024
Москалькова обратилась в ООН после атаки Украины на Курскую область
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека с... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T08:35
2024-08-11T08:35
2024-08-11T08:37
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека с требованием осудить терроризм со стороны Украины в связи с атаками на Курскую область."В результате варварского нападения на Курскую область со стороны ВСУ пострадали тысячи мирных жителей… Направила обращение Верховному комиссару ООН по правам человека с требованием осудить терроризм со стороны Украины и принять меры к недопущению грубого массового нарушения прав человека", - написала она.Федеральный омбудсмен отметила, что региональные уполномоченные по правам человека вместе с органами власти работают в пунктах временного размещения, куда прибыли жители Курской области. Аппарат Москальковой участвует в гуманитарной помощи для них."Надеюсь, что наша информация также будет отражена в докладе УВКПЧ ООН (Управления верховного комиссара ООН по правам человека - ред.) о нарушениях прав человека, который, как нам стало известно, готовится к выходу в сентябре", - добавила она.
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html
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РИА Новости
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курская область, украина, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, оон, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины, ООН, Россия, В мире
Москалькова обратилась в ООН после атаки Украины на Курскую область
Москалькова обратилась в ООН с требованием осудить атаки ВСУ на Курскую область
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале
, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека с требованием осудить терроризм со стороны Украины в связи с атаками на Курскую область.
"В результате варварского нападения на Курскую область со стороны ВСУ пострадали тысячи мирных жителей… Направила обращение Верховному комиссару ООН по правам человека с требованием осудить терроризм со стороны Украины и принять меры к недопущению грубого массового нарушения прав человека", - написала она.
Федеральный омбудсмен отметила, что региональные уполномоченные по правам человека вместе с органами власти работают в пунктах временного размещения, куда прибыли жители Курской области. Аппарат Москальковой участвует в гуманитарной помощи для них.
"Надеюсь, что наша информация также будет отражена в докладе УВКПЧ ООН (Управления верховного комиссара ООН по правам человека - ред.) о нарушениях прав человека, который, как нам стало известно, готовится к выходу в сентябре", - добавила она.