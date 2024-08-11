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РКН потребовал от App Store снять все ограничения с Rutube - РИА Новости, 11.08.2024
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12:58 11.08.2024 (обновлено: 14:26 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/ogranicheniya-1965499492.html
РКН потребовал от App Store снять все ограничения с Rutube
РКН потребовал от App Store снять все ограничения с Rutube - РИА Новости, 11.08.2024
РКН потребовал от App Store снять все ограничения с Rutube
Роскомнадзор потребовал от App Store снять все ограничения с мобильного приложения российского видеохостинга Rutube, заявили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T12:58
2024-08-11T14:26
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
rutube
россия
происшествия
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от App Store снять все ограничения с мобильного приложения российского видеохостинга Rutube, заявили РИА Новости в ведомстве."Роскомнадзор направил письмо в адрес администрации площадки App Store с требованиями снять все наложенные ограничения, проинформировать об этом ведомство и предоставить разъяснения причин удаления приложения Rutube из App Store", — говорится в сообщении.Накануне Rutube пропало из AppStore. Позже видеохостинг заявил, что удаление приложения связано с санкциями со стороны Apple, и пообещал приложить усилия, чтобы вернуться на площадку AppStore как можно скорее. Rutube уже блокировали в AppStore в июне, примерно через десять дней приложение снова стало доступно.Сейчас на российском рынке присутствуют видеосервис МТС для роликов и стримов NUUM, "VK Клипы" и "VK Видео", Rutube и "Пикабу". А в июне Региональный общественный центр интернет-технологий сообщал о запуске отечественного аналога YouTube — видеохостинга "Платформа".
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), rutube, россия, происшествия
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Rutube, Россия, Происшествия
РКН потребовал от App Store снять все ограничения с Rutube

РКН направил письмо App Store с требованиями снять все ограничения с Rutube

© Предоставлено пресс-службой RutubeВидеохостинг Rutube
Видеохостинг Rutube - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© Предоставлено пресс-службой Rutube
Видеохостинг Rutube. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от App Store снять все ограничения с мобильного приложения российского видеохостинга Rutube, заявили РИА Новости в ведомстве.
«
"Роскомнадзор направил письмо в адрес администрации площадки App Store с требованиями снять все наложенные ограничения, проинформировать об этом ведомство и предоставить разъяснения причин удаления приложения Rutube из App Store", — говорится в сообщении.
Накануне Rutube пропало из AppStore. Позже видеохостинг заявил, что удаление приложения связано с санкциями со стороны Apple, и пообещал приложить усилия, чтобы вернуться на площадку AppStore как можно скорее.
Rutube уже блокировали в AppStore в июне, примерно через десять дней приложение снова стало доступно.
Сейчас на российском рынке присутствуют видеосервис МТС для роликов и стримов NUUM, "VK Клипы" и "VK Видео", Rutube и "Пикабу". А в июне Региональный общественный центр интернет-технологий сообщал о запуске отечественного аналога YouTube — видеохостинга "Платформа".
Авито - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Из App Store пропало приложение "Авито"
23 июля, 01:13
 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)RutubeРоссияПроисшествия
 
 
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