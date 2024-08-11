https://ria.ru/20240811/ogranicheniya-1965499492.html

РКН потребовал от App Store снять все ограничения с Rutube

РКН потребовал от App Store снять все ограничения с Rutube - РИА Новости, 11.08.2024

РКН потребовал от App Store снять все ограничения с Rutube

Роскомнадзор потребовал от App Store снять все ограничения с мобильного приложения российского видеохостинга Rutube, заявили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T12:58

2024-08-11T12:58

2024-08-11T14:26

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

rutube

россия

происшествия

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от App Store снять все ограничения с мобильного приложения российского видеохостинга Rutube, заявили РИА Новости в ведомстве."Роскомнадзор направил письмо в адрес администрации площадки App Store с требованиями снять все наложенные ограничения, проинформировать об этом ведомство и предоставить разъяснения причин удаления приложения Rutube из App Store", — говорится в сообщении.Накануне Rutube пропало из AppStore. Позже видеохостинг заявил, что удаление приложения связано с санкциями со стороны Apple, и пообещал приложить усилия, чтобы вернуться на площадку AppStore как можно скорее. Rutube уже блокировали в AppStore в июне, примерно через десять дней приложение снова стало доступно.Сейчас на российском рынке присутствуют видеосервис МТС для роликов и стримов NUUM, "VK Клипы" и "VK Видео", Rutube и "Пикабу". А в июне Региональный общественный центр интернет-технологий сообщал о запуске отечественного аналога YouTube — видеохостинга "Платформа".

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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), rutube, россия, происшествия