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В Донецке при украинском обстреле пострадал мирный житель

В Донецке при украинском обстреле пострадал мирный житель - РИА Новости, 11.08.2024

В Донецке при украинском обстреле пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранение в результате обстрела ВСУ Кировского района в посёлке шахты "Лидиевка" в Донецке, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T21:24

2024-08-11T21:24

2024-08-11T21:24

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

кировский район

алексей кулемзин (донецк)

денис пушилин

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела ВСУ Кировского района в посёлке шахты "Лидиевка" в Донецке, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. "По дополнительной информации, в результате вечернего обстрела Кировского района по улице Краснополянской в посёлке шахты "Лидиевка" ранен мужчина 1968 года рождения. Госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра. Глава ДНР Денис Пушилин добавил в своем Telegram-канале, что мужчина находится в "состоянии средней степени тяжести".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

кировский район

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