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В Донецке при украинском обстреле пострадал мирный житель
В Донецке при украинском обстреле пострадал мирный житель - РИА Новости, 11.08.2024
В Донецке при украинском обстреле пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранение в результате обстрела ВСУ Кировского района в посёлке шахты "Лидиевка" в Донецке, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T21:24
2024-08-11T21:24
2024-08-11T21:24
специальная военная операция на украине
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кировский район
алексей кулемзин (донецк)
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела ВСУ Кировского района в посёлке шахты "Лидиевка" в Донецке, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. "По дополнительной информации, в результате вечернего обстрела Кировского района по улице Краснополянской в посёлке шахты "Лидиевка" ранен мужчина 1968 года рождения. Госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра. Глава ДНР Денис Пушилин добавил в своем Telegram-канале, что мужчина находится в "состоянии средней степени тяжести".
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В Донецке при украинском обстреле пострадал мирный житель
Кулемзин: в Донецке при украинском обстреле пострадал мирный житель