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В Донецке при украинском обстреле пострадал мирный житель - РИА Новости, 11.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:24 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/obstrel-1965560115.html
В Донецке при украинском обстреле пострадал мирный житель
В Донецке при украинском обстреле пострадал мирный житель - РИА Новости, 11.08.2024
В Донецке при украинском обстреле пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранение в результате обстрела ВСУ Кировского района в посёлке шахты "Лидиевка" в Донецке, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T21:24
2024-08-11T21:24
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
кировский район
алексей кулемзин (донецк)
денис пушилин
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела ВСУ Кировского района в посёлке шахты "Лидиевка" в Донецке, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. "По дополнительной информации, в результате вечернего обстрела Кировского района по улице Краснополянской в посёлке шахты "Лидиевка" ранен мужчина 1968 года рождения. Госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра. Глава ДНР Денис Пушилин добавил в своем Telegram-канале, что мужчина находится в "состоянии средней степени тяжести".
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донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, кировский район, алексей кулемзин (донецк), денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Кировский район, Алексей Кулемзин (Донецк), Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Донецке при украинском обстреле пострадал мирный житель

Кулемзин: в Донецке при украинском обстреле пострадал мирный житель

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела ВСУ Кировского района в посёлке шахты "Лидиевка" в Донецке, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
"По дополнительной информации, в результате вечернего обстрела Кировского района по улице Краснополянской в посёлке шахты "Лидиевка" ранен мужчина 1968 года рождения. Госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.
Глава ДНР Денис Пушилин добавил в своем Telegram-канале, что мужчина находится в "состоянии средней степени тяжести".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаКировский районАлексей Кулемзин (Донецк)Денис ПушилинВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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