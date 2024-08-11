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При украинском обстреле Шебекино пострадал мирный житель - РИА Новости, 11.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:18 11.08.2024 (обновлено: 16:24 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/obstrel-1965524068.html
При украинском обстреле Шебекино пострадал мирный житель
При украинском обстреле Шебекино пострадал мирный житель - РИА Новости, 11.08.2024
При украинском обстреле Шебекино пострадал мирный житель
Один мирный житель пострадал при повторном ударе ВСУ по Шебекино в Белгородской области, его доставят в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T16:18
2024-08-11T16:24
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
шебекино
белгородская область
происшествия
белгород
вячеслав гладков
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Один мирный житель пострадал при повторном ударе ВСУ по Шебекино в Белгородской области, его доставят в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Ранее в воскресенье Гладков сообщал о четырех раненных жителях после обстрела ВСУ белгородского Шебекино."По Шебекино повторно нанесен удар. По предварительной информации, ранен один мирный житель — у мужчины осколочные ранения ноги и предплечья. Бригада скорой доставляет его в городскую больницу №2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. По имеющейся на данный момент информации, повреждено остекление в одном многоквартирном доме и коммерческом объекте. Также осколками посечен один легковой автомобиль", - написал он.Гладков добавил, что в селе Дроновка Грайворонского городского округа после сброса боеприпаса с БПЛА поврежден частный дом: выбиты окна, осколками посечены забор и легковой автомобиль. Кроме того, в селе Борки Валуйского городского округа FPV-дрон сдетонировал возле частного домовладения — выбиты окна и посечен фасад."Информация о последствиях атак уточняется. Оперативные службы работают на местах", - заключил губернатор.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240805/ukraina-1964061943.html
шебекино
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вооруженные силы украины, шебекино, белгородская область, происшествия, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Шебекино, Белгородская область, Происшествия, Белгород, Вячеслав Гладков
При украинском обстреле Шебекино пострадал мирный житель

Гладков: при украинском обстреле Шебекино пострадал мирный житель

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Один мирный житель пострадал при повторном ударе ВСУ по Шебекино в Белгородской области, его доставят в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Ранее в воскресенье Гладков сообщал о четырех раненных жителях после обстрела ВСУ белгородского Шебекино.
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"По Шебекино повторно нанесен удар. По предварительной информации, ранен один мирный житель — у мужчины осколочные ранения ноги и предплечья. Бригада скорой доставляет его в городскую больницу №2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. По имеющейся на данный момент информации, повреждено остекление в одном многоквартирном доме и коммерческом объекте. Также осколками посечен один легковой автомобиль", - написал он.
Гладков добавил, что в селе Дроновка Грайворонского городского округа после сброса боеприпаса с БПЛА поврежден частный дом: выбиты окна, осколками посечены забор и легковой автомобиль. Кроме того, в селе Борки Валуйского городского округа FPV-дрон сдетонировал возле частного домовладения — выбиты окна и посечен фасад.
"Информация о последствиях атак уточняется. Оперативные службы работают на местах", - заключил губернатор.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
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5 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныШебекиноБелгородская областьПроисшествияБелгородВячеслав Гладков
 
 
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