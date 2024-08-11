https://ria.ru/20240811/obstrel-1965524068.html

При украинском обстреле Шебекино пострадал мирный житель

При украинском обстреле Шебекино пострадал мирный житель - РИА Новости, 11.08.2024

При украинском обстреле Шебекино пострадал мирный житель

Один мирный житель пострадал при повторном ударе ВСУ по Шебекино в Белгородской области, его доставят в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T16:18

2024-08-11T16:18

2024-08-11T16:24

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

шебекино

белгородская область

происшествия

белгород

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_c6b0cfe33efc3a742f30a6b27fa04821.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Один мирный житель пострадал при повторном ударе ВСУ по Шебекино в Белгородской области, его доставят в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Ранее в воскресенье Гладков сообщал о четырех раненных жителях после обстрела ВСУ белгородского Шебекино."По Шебекино повторно нанесен удар. По предварительной информации, ранен один мирный житель — у мужчины осколочные ранения ноги и предплечья. Бригада скорой доставляет его в городскую больницу №2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. По имеющейся на данный момент информации, повреждено остекление в одном многоквартирном доме и коммерческом объекте. Также осколками посечен один легковой автомобиль", - написал он.Гладков добавил, что в селе Дроновка Грайворонского городского округа после сброса боеприпаса с БПЛА поврежден частный дом: выбиты окна, осколками посечены забор и легковой автомобиль. Кроме того, в селе Борки Валуйского городского округа FPV-дрон сдетонировал возле частного домовладения — выбиты окна и посечен фасад."Информация о последствиях атак уточняется. Оперативные службы работают на местах", - заключил губернатор.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240805/ukraina-1964061943.html

шебекино

белгородская область

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, шебекино, белгородская область, происшествия, белгород, вячеслав гладков