https://ria.ru/20240811/obstrel-1965494098.html

ВСУ атаковали Белгородскую область около 200 раз за сутки

ВСУ атаковали Белгородскую область около 200 раз за сутки - РИА Новости, 11.08.2024

ВСУ атаковали Белгородскую область около 200 раз за сутки

Украинская сторона за прошедшие сутки обстреляла территорию Белгородской области около 150 снарядами, кроме того, было зафиксировано 50 атак с применением... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T12:00

2024-08-11T12:00

2024-08-11T12:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

шебекино

вячеслав гладков

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934627537_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_6d0f7379b9ea09edb06068be515cf98a.jpg

БЕЛГОРОД, 11 авг - РИА Новости. Украинская сторона за прошедшие сутки обстреляла территорию Белгородской области около 150 снарядами, кроме того, было зафиксировано 50 атак с применением дронов, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, 10 августа украинские войска обстреляли 40 населенных пунктов во всех семи приграничных районах региона. Был выпущен 151 снаряд и зафиксированы атаки с использованием 51 беспилотника. В результате этих обстрелов и атак пострадали 11 мирных жителей. Наибольшее число обстрелов 10 августа было зафиксировано в Краснояружском районе, который подвергается интенсивным атакам уже несколько дней подряд, а также в Грайворонском городском округе. За отчетный день различные разрушения выявлены в 10 многоквартирных домах, 20 частных домовладениях, социальном объекте, двух коммерческих объектах, 15 автомобилях, а также на территориях двух инфраструктурных объектов. "В Борисовском районе по селам Березовка, Зозули и Цаповка, а также хутору Климовое были совершены атаки 4 дронами и 12 боеприпасами... В Валуйском городском округе за прошедшие сутки по селу Новопетровка выпущен один снаряд… В Волоконовском районе по селам Коновалово и Тишанка, хутору Плотвянка выпущено 5 боеприпасов в ходе двух обстрелов, а также 9 дронов", - написал губернатор. Он добавил, что в Белгородском районе по 12 населенным пунктам выпущено 1 боеприпас и 11 дронов, ранен один человек. В Грайворонском округе подверглись атакам семь населенных пунктов, было выпущено 45 снарядов и произведены атаки с помощью 5 БПЛА. После атаки дрона ранены две женщины. Как подчеркнул губернатор, в Краснояружском районе по пяти населенным пунктам выпущено 48 боеприпасов и 18 беспилотников. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, поселкам Красное и Ленинский, селам Нежеголь и Новая Таволжанка, хуторам Балки, Мухин и Панков выпущено 3 БПЛА, 39 снарядов в ходе 12 обстрелов. Также над территорией округа сбит один беспилотник. Ранены 8 мирных жителей", - уточнил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

белгородский район

шебекино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков, происшествия