https://ria.ru/20240811/obstrel-1965494098.html
ВСУ атаковали Белгородскую область около 200 раз за сутки
ВСУ атаковали Белгородскую область около 200 раз за сутки - РИА Новости, 11.08.2024
ВСУ атаковали Белгородскую область около 200 раз за сутки
Украинская сторона за прошедшие сутки обстреляла территорию Белгородской области около 150 снарядами, кроме того, было зафиксировано 50 атак с применением... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T12:00
2024-08-11T12:00
2024-08-11T12:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
шебекино
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 11 авг - РИА Новости. Украинская сторона за прошедшие сутки обстреляла территорию Белгородской области около 150 снарядами, кроме того, было зафиксировано 50 атак с применением дронов, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, 10 августа украинские войска обстреляли 40 населенных пунктов во всех семи приграничных районах региона. Был выпущен 151 снаряд и зафиксированы атаки с использованием 51 беспилотника. В результате этих обстрелов и атак пострадали 11 мирных жителей. Наибольшее число обстрелов 10 августа было зафиксировано в Краснояружском районе, который подвергается интенсивным атакам уже несколько дней подряд, а также в Грайворонском городском округе. За отчетный день различные разрушения выявлены в 10 многоквартирных домах, 20 частных домовладениях, социальном объекте, двух коммерческих объектах, 15 автомобилях, а также на территориях двух инфраструктурных объектов. "В Борисовском районе по селам Березовка, Зозули и Цаповка, а также хутору Климовое были совершены атаки 4 дронами и 12 боеприпасами... В Валуйском городском округе за прошедшие сутки по селу Новопетровка выпущен один снаряд… В Волоконовском районе по селам Коновалово и Тишанка, хутору Плотвянка выпущено 5 боеприпасов в ходе двух обстрелов, а также 9 дронов", - написал губернатор. Он добавил, что в Белгородском районе по 12 населенным пунктам выпущено 1 боеприпас и 11 дронов, ранен один человек. В Грайворонском округе подверглись атакам семь населенных пунктов, было выпущено 45 снарядов и произведены атаки с помощью 5 БПЛА. После атаки дрона ранены две женщины. Как подчеркнул губернатор, в Краснояружском районе по пяти населенным пунктам выпущено 48 боеприпасов и 18 беспилотников. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, поселкам Красное и Ленинский, селам Нежеголь и Новая Таволжанка, хуторам Балки, Мухин и Панков выпущено 3 БПЛА, 39 снарядов в ходе 12 обстрелов. Также над территорией округа сбит один беспилотник. Ранены 8 мирных жителей", - уточнил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Шебекино, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ атаковали Белгородскую область около 200 раз за сутки
Губернатор Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область около 200 раз за сутки
БЕЛГОРОД, 11 авг - РИА Новости.
Украинская сторона за прошедшие сутки обстреляла территорию Белгородской области около 150 снарядами, кроме того, было зафиксировано 50 атак с применением дронов, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале
.
По информации губернатора, 10 августа украинские войска обстреляли 40 населенных пунктов во всех семи приграничных районах региона. Был выпущен 151 снаряд и зафиксированы атаки с использованием 51 беспилотника. В результате этих обстрелов и атак пострадали 11 мирных жителей. Наибольшее число обстрелов 10 августа было зафиксировано в Краснояружском районе, который подвергается интенсивным атакам уже несколько дней подряд, а также в Грайворонском городском округе. За отчетный день различные разрушения выявлены в 10 многоквартирных домах, 20 частных домовладениях, социальном объекте, двух коммерческих объектах, 15 автомобилях, а также на территориях двух инфраструктурных объектов.
"В Борисовском районе по селам Березовка, Зозули и Цаповка, а также хутору Климовое были совершены атаки 4 дронами и 12 боеприпасами... В Валуйском городском округе за прошедшие сутки по селу Новопетровка выпущен один снаряд… В Волоконовском районе по селам Коновалово и Тишанка, хутору Плотвянка выпущено 5 боеприпасов в ходе двух обстрелов, а также 9 дронов", - написал губернатор.
Он добавил, что в Белгородском районе по 12 населенным пунктам выпущено 1 боеприпас и 11 дронов, ранен один человек. В Грайворонском округе подверглись атакам семь населенных пунктов, было выпущено 45 снарядов и произведены атаки с помощью 5 БПЛА. После атаки дрона ранены две женщины. Как подчеркнул губернатор, в Краснояружском районе по пяти населенным пунктам выпущено 48 боеприпасов и 18 беспилотников.
"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, поселкам Красное и Ленинский, селам Нежеголь и Новая Таволжанка, хуторам Балки, Мухин и Панков выпущено 3 БПЛА, 39 снарядов в ходе 12 обстрелов. Также над территорией округа сбит один беспилотник. Ранены 8 мирных жителей", - уточнил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.