В Курской области рассказали о ситуации в Льговском районе
Коростелев назвал обстановку в Льговском районе Курской области стабильной
Российские военнослужащие. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 11 авг - РИА Новости. Обстановка во Льговском районе Курской области стабильная, торговые точки работают в штатном режиме, сообщил глава района Сергей Коростелев на своей странице во "ВКонтакте".
"По состоянию на утро 11. 08.2024 г. обстановка в районе стабильная. В Администрации Льговского района прошла планерка с главами муниципальных образований Льговского района и службами по вопросам жизнеобеспечения жителей района. Торговые точки работают в штатном режиме", — сообщил Коростелев.
Глава района добавил, что желающие выехать могут это сделать централизовано, на Красной площади Льгова ожидает транспорт.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
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