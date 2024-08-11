https://ria.ru/20240811/obstanovka-1965493742.html

В Курской области рассказали о ситуации в Льговском районе

В Курской области рассказали о ситуации в Льговском районе - РИА Новости, 11.08.2024

В Курской области рассказали о ситуации в Льговском районе

Обстановка во Льговском районе Курской области стабильная, торговые точки работают в штатном режиме, сообщил глава района Сергей Коростелев на своей странице во РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T11:55

2024-08-11T11:55

2024-08-11T11:55

специальная военная операция на украине

курская область

льговский район

безопасность

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ВОРОНЕЖ, 11 авг - РИА Новости. Обстановка во Льговском районе Курской области стабильная, торговые точки работают в штатном режиме, сообщил глава района Сергей Коростелев на своей странице во "ВКонтакте". "По состоянию на утро 11. 08.2024 г. обстановка в районе стабильная. В Администрации Льговского района прошла планерка с главами муниципальных образований Льговского района и службами по вопросам жизнеобеспечения жителей района. Торговые точки работают в штатном режиме", — сообщил Коростелев. Глава района добавил, что желающие выехать могут это сделать централизовано, на Красной площади Льгова ожидает транспорт. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

https://ria.ru/20240809/kiev-1965051884.html

курская область

льговский район

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курская область, льговский район, безопасность