https://ria.ru/20240811/nalogi-1965557300.html

В ГД призвали освободить от налогов бросивших дома жителей Курской области

В ГД призвали освободить от налогов бросивших дома жителей Курской области - РИА Новости, 11.08.2024

В ГД призвали освободить от налогов бросивших дома жителей Курской области

Первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предложил освободить от земельного и транспортного налогов, а также налога на имущество за... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T20:35

2024-08-11T20:35

2024-08-11T20:41

владимир кошелев

госдума рф

общество

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предложил освободить от земельного и транспортного налогов, а также налога на имущество за 2024 и 2025 годы всех, кто был вынужден оставить свои дома в Курской области. Ряд российских банков, включая Сбербанк и ВТБ, уже приняли решение предоставлять кредитные каникулы пострадавшим и эвакуированным жителям Курской области, а задолженность погибших и получивших тяжелые ранения может быть полностью списана, показал проведенный РИА Новости опрос кредитных организациях. "На мой взгляд, всех, кто был вынужден оставить свои дома, следует освободить от земельного налога, транспортного налога и налога на имущество за 2024 и 2025 годы", - сказал он РИА Новости. Также депутат считает нужным рекомендовать работодателям проявить социальную ответственность и предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск на период, пока люди устроят свою жизнь. "Если кто-то из сотрудников принял решение о переезде в другой регион, то до момента, пока он не найдет новую работу", - добавил депутат.

https://ria.ru/20240811/zhiteli-1965515011.html

https://ria.ru/20240811/moskalkova-1965544947.html

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владимир кошелев, госдума рф, общество