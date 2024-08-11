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Очередь у Крымского моста превысила тысячу автомобилей - РИА Новости, 11.08.2024
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Туризм
 
11:31 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/most-1965489968.html
Очередь у Крымского моста превысила тысячу автомобилей
Очередь у Крымского моста превысила тысячу автомобилей - РИА Новости, 11.08.2024
Очередь у Крымского моста превысила тысячу автомобилей
Очередь у Крымского моста выросла в 1,7 раза и достигла 1020 автомобилей, время ожидания около трех часов, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T11:31
2024-08-11T11:31
туризм
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Очередь у Крымского моста выросла в 1,7 раза и достигла 1020 автомобилей, время ожидания около трех часов, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе. На 7.00 по мск в очереди со стороны Тамани находились 570 автомобилей. "В очереди со стороны Тамани находится 960 транспортных средств... В очереди со стороны Керчи находится 60 транспортных средств", - говорится в сообщении. Уточняется, что время ожидания займет около трех часов. Данные приведены по состоянию на 11.00 по мск.
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тамань (станица), керчь, новости - туризм, крымский мост
Туризм, Тамань (станица), Керчь, Новости - Туризм, Крымский мост
Очередь у Крымского моста превысила тысячу автомобилей

Очередь у Крымского моста выросла в 1,7 раза и достигла 1020 автомобилей

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост
Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Очередь у Крымского моста выросла в 1,7 раза и достигла 1020 автомобилей, время ожидания около трех часов, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе.
На 7.00 по мск в очереди со стороны Тамани находились 570 автомобилей.
"В очереди со стороны Тамани находится 960 транспортных средств... В очереди со стороны Керчи находится 60 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Уточняется, что время ожидания займет около трех часов.
Данные приведены по состоянию на 11.00 по мск.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Инфоцентр опубликовал памятку проезда по Крымскому мосту
3 июля, 17:35
 
ТуризмТамань (станица)КерчьНовости - ТуризмКрымский мост
 
 
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