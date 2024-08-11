https://ria.ru/20240811/most-1965489968.html

Очередь у Крымского моста превысила тысячу автомобилей

Очередь у Крымского моста превысила тысячу автомобилей - РИА Новости, 11.08.2024

Очередь у Крымского моста превысила тысячу автомобилей

Очередь у Крымского моста выросла в 1,7 раза и достигла 1020 автомобилей, время ожидания около трех часов, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T11:31

2024-08-11T11:31

2024-08-11T11:31

туризм

тамань (станица)

керчь

новости - туризм

крымский мост

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Очередь у Крымского моста выросла в 1,7 раза и достигла 1020 автомобилей, время ожидания около трех часов, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе. На 7.00 по мск в очереди со стороны Тамани находились 570 автомобилей. "В очереди со стороны Тамани находится 960 транспортных средств... В очереди со стороны Керчи находится 60 транспортных средств", - говорится в сообщении. Уточняется, что время ожидания займет около трех часов. Данные приведены по состоянию на 11.00 по мск.

https://ria.ru/20240703/krym-1957181649.html

тамань (станица)

керчь

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Ольга Фомченкова

тамань (станица), керчь, новости - туризм, крымский мост