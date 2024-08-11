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В очереди перед Крымским мостом скопилось около 700 машин - РИА Новости, 11.08.2024
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Туризм
 
08:46 11.08.2024 (обновлено: 08:49 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/most-1965473602.html
В очереди перед Крымским мостом скопилось около 700 машин
В очереди перед Крымским мостом скопилось около 700 машин - РИА Новости, 11.08.2024
В очереди перед Крымским мостом скопилось около 700 машин
Порядка 700 машин ждут в очереди перед Крымским мостом, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T08:46
2024-08-11T08:49
туризм
тамань (станица)
керчь
азовское море
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Порядка 700 машин ждут в очереди перед Крымским мостом, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. "В очереди со стороны Тамани находится 700 транспортных средств. Время ожидания более двух часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении. Данные приведены по состоянию на 08.00 мск. По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивэнов, а также автомобилей "пикап". Грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря.
https://ria.ru/20240703/krym-1957181649.html
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тамань (станица), керчь, азовское море, новости - туризм
Туризм, Тамань (станица), Керчь, Азовское море, Новости - Туризм
В очереди перед Крымским мостом скопилось около 700 машин

Около 700 машин скопилось в очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани

© Константин МихальчевскийОчередь из автомобилей у Крымского моста
Очередь из автомобилей у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© Константин Михальчевский
Очередь из автомобилей у Крымского моста. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Порядка 700 машин ждут в очереди перед Крымским мостом, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.
"В очереди со стороны Тамани находится 700 транспортных средств. Время ожидания более двух часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении.
Данные приведены по состоянию на 08.00 мск.
По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивэнов, а также автомобилей "пикап". Грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Инфоцентр опубликовал памятку проезда по Крымскому мосту
3 июля, 17:35
 
ТуризмТамань (станица)КерчьАзовское мореНовости - Туризм
 
 
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