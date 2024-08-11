https://ria.ru/20240811/most-1965473602.html

В очереди перед Крымским мостом скопилось около 700 машин

В очереди перед Крымским мостом скопилось около 700 машин - РИА Новости, 11.08.2024

В очереди перед Крымским мостом скопилось около 700 машин

Порядка 700 машин ждут в очереди перед Крымским мостом, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T08:46

2024-08-11T08:46

2024-08-11T08:49

туризм

тамань (станица)

керчь

азовское море

новости - туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Порядка 700 машин ждут в очереди перед Крымским мостом, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. "В очереди со стороны Тамани находится 700 транспортных средств. Время ожидания более двух часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении. Данные приведены по состоянию на 08.00 мск. По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивэнов, а также автомобилей "пикап". Грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря.

https://ria.ru/20240703/krym-1957181649.html

тамань (станица)

керчь

азовское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

тамань (станица), керчь, азовское море, новости - туризм