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Появились подробности смертельного ДТП на юго-западе Москвы

Появились подробности смертельного ДТП на юго-западе Москвы - РИА Новости, 11.08.2024

Появились подробности смертельного ДТП на юго-западе Москвы

Смертельное ДТП на юго-западе Москвы произошло при попытке несовершеннолетнего водителя скрыться от ДПС, сообщает Госавтоинспекция Москвы в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T12:05

2024-08-11T12:05

2024-08-11T12:05

происшествия

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россия

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Смертельное ДТП на юго-западе Москвы произошло при попытке несовершеннолетнего водителя скрыться от ДПС, сообщает Госавтоинспекция Москвы в Telegram-канале. Ранее столичная прокуратура сообщала, что, предварительно, несовершеннолетний водитель арендовал машину под чужим именем, не справился с управлением и врезался в дом, один пассажир погиб, еще трое пострадали. Прокуратура юго-западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП и принятие решения о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). "Предварительно установлено, что сегодня около 4 часов утра инспекторы ДПС во время несения службы на Южнобутовской улице предприняли попытку остановить автомобиль каршеринг Nissan. Однако несовершеннолетний водитель, проигнорировав законное требование полицейских, пытаясь скрыться, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (жилой дом), после чего с места происшествия скрылся", - говорится сообщении Госавтоинспекции. В ведомстве отметили, что личность несовершеннолетнего водителя установлена.

https://ria.ru/20240524/dtp-1948038336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, россия