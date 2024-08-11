https://ria.ru/20240811/moskva-1965494721.html
Появились подробности смертельного ДТП на юго-западе Москвы
Появились подробности смертельного ДТП на юго-западе Москвы - РИА Новости, 11.08.2024
Появились подробности смертельного ДТП на юго-западе Москвы
Смертельное ДТП на юго-западе Москвы произошло при попытке несовершеннолетнего водителя скрыться от ДПС, сообщает Госавтоинспекция Москвы в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T12:05
2024-08-11T12:05
2024-08-11T12:05
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0b/1965491953_0:180:1280:900_1920x0_80_0_0_82735292fe06825721748013dcf81ce9.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Смертельное ДТП на юго-западе Москвы произошло при попытке несовершеннолетнего водителя скрыться от ДПС, сообщает Госавтоинспекция Москвы в Telegram-канале. Ранее столичная прокуратура сообщала, что, предварительно, несовершеннолетний водитель арендовал машину под чужим именем, не справился с управлением и врезался в дом, один пассажир погиб, еще трое пострадали. Прокуратура юго-западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП и принятие решения о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). "Предварительно установлено, что сегодня около 4 часов утра инспекторы ДПС во время несения службы на Южнобутовской улице предприняли попытку остановить автомобиль каршеринг Nissan. Однако несовершеннолетний водитель, проигнорировав законное требование полицейских, пытаясь скрыться, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (жилой дом), после чего с места происшествия скрылся", - говорится сообщении Госавтоинспекции. В ведомстве отметили, что личность несовершеннолетнего водителя установлена.
https://ria.ru/20240524/dtp-1948038336.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0b/1965491953_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a04052b0a684b84092ae45b4795cf0ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Появились подробности смертельного ДТП на юго-западе Москвы
На юго-западе Москвы водитель-подросток пытался скрыться от ДПС и врезался в дом
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости.
Смертельное ДТП на юго-западе Москвы произошло при попытке несовершеннолетнего водителя скрыться от ДПС, сообщает Госавтоинспекция Москвы в Telegram-канале
.
Ранее столичная прокуратура сообщала, что, предварительно, несовершеннолетний водитель арендовал машину под чужим именем, не справился с управлением и врезался в дом, один пассажир погиб, еще трое пострадали. Прокуратура юго-западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП и принятие решения о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
"Предварительно установлено, что сегодня около 4 часов утра инспекторы ДПС во время несения службы на Южнобутовской улице предприняли попытку остановить автомобиль каршеринг Nissan. Однако несовершеннолетний водитель, проигнорировав законное требование полицейских, пытаясь скрыться, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (жилой дом), после чего с места происшествия скрылся", - говорится сообщении Госавтоинспекции.
В ведомстве отметили, что личность несовершеннолетнего водителя установлена.