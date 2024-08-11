https://ria.ru/20240811/moskalkova-1965544947.html

Москалькова рассказала о работе с обращениями от жителей Курской области

Москалькова рассказала о работе с обращениями от жителей Курской области - РИА Новости, 11.08.2024

Москалькова рассказала о работе с обращениями от жителей Курской области

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что совместно с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, органами власти... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T18:46

2024-08-11T18:46

2024-08-11T18:47

курская область

россия

московская область (подмосковье)

татьяна москалькова

ирина фаевская

андрей воробьев

вооруженные силы украины

общество

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КЛИН, 11 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что совместно с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, органами власти работает индивидуально по каждому обращению от жителей Курской области. В воскресенье Москалькова совместно с сотрудниками своего аппарата и омбудсменом Московской области Ириной Фаевской посетила в ПВР эвакуированных из Курской области в связи с обстрелами со стороны ВСУ граждан. "Нет слов, чтобы описать весь ужас, который пришлось пережить жителям Курской области за последние несколько дней. Страх за детей, за дом, неопределенность – важно не просто понять и вникнуть, но сделать все, чтобы человек получил адресную помощь, чувствовал, что он не один в беде, его права были и будут под защитой государства. Вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, органами власти работаем индивидуально по каждому обращению", - написала она в своем Telegram-канале. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье из Курской области прибыли 424 человека, из них 330 детей. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240811/zhiteli-1965515011.html

https://ria.ru/20240810/transport-1965415396.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

московская область (подмосковье)

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курская область, россия, московская область (подмосковье), татьяна москалькова, ирина фаевская, андрей воробьев, вооруженные силы украины, общество