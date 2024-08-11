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Москалькова рассказала о работе с обращениями от жителей Курской области - РИА Новости, 11.08.2024
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18:46 11.08.2024 (обновлено: 18:47 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/moskalkova-1965544947.html
Москалькова рассказала о работе с обращениями от жителей Курской области
Москалькова рассказала о работе с обращениями от жителей Курской области - РИА Новости, 11.08.2024
Москалькова рассказала о работе с обращениями от жителей Курской области
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что совместно с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, органами власти... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T18:46
2024-08-11T18:47
курская область
россия
московская область (подмосковье)
татьяна москалькова
ирина фаевская
андрей воробьев
вооруженные силы украины
общество
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КЛИН, 11 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что совместно с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, органами власти работает индивидуально по каждому обращению от жителей Курской области. В воскресенье Москалькова совместно с сотрудниками своего аппарата и омбудсменом Московской области Ириной Фаевской посетила в ПВР эвакуированных из Курской области в связи с обстрелами со стороны ВСУ граждан. "Нет слов, чтобы описать весь ужас, который пришлось пережить жителям Курской области за последние несколько дней. Страх за детей, за дом, неопределенность – важно не просто понять и вникнуть, но сделать все, чтобы человек получил адресную помощь, чувствовал, что он не один в беде, его права были и будут под защитой государства. Вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, органами власти работаем индивидуально по каждому обращению", - написала она в своем Telegram-канале. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье из Курской области прибыли 424 человека, из них 330 детей. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240811/zhiteli-1965515011.html
https://ria.ru/20240810/transport-1965415396.html
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курская область
россия
московская область (подмосковье)
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курская область, россия, московская область (подмосковье), татьяна москалькова, ирина фаевская, андрей воробьев, вооруженные силы украины, общество
Курская область, Россия, Московская область (Подмосковье), Татьяна Москалькова, Ирина Фаевская, Андрей Воробьев, Вооруженные силы Украины, Общество
Москалькова рассказала о работе с обращениями от жителей Курской области

Москалькова: с Воробьевым работаем с обращениями от жителей Курской области

© РИА Новости / Илья ПиталевТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Татьяна Москалькова. Архивное фото
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КЛИН, 11 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что совместно с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, органами власти работает индивидуально по каждому обращению от жителей Курской области.
В воскресенье Москалькова совместно с сотрудниками своего аппарата и омбудсменом Московской области Ириной Фаевской посетила в ПВР эвакуированных из Курской области в связи с обстрелами со стороны ВСУ граждан.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
В Госдуме призвали ЦБ помочь жителям Курской области с ипотечными кредитами
Вчера, 15:06
"Нет слов, чтобы описать весь ужас, который пришлось пережить жителям Курской области за последние несколько дней. Страх за детей, за дом, неопределенность – важно не просто понять и вникнуть, но сделать все, чтобы человек получил адресную помощь, чувствовал, что он не один в беде, его права были и будут под защитой государства. Вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, органами власти работаем индивидуально по каждому обращению", - написала она в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье из Курской области прибыли 424 человека, из них 330 детей.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Вид на Курск - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
Курской области предоставят транспорт для жителей, покидающих приграничье
10 августа, 19:01
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим контртеррористической операции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Курская областьРоссияМосковская область (Подмосковье)Татьяна МоскальковаИрина ФаевскаяАндрей ВоробьевВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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