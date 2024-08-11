https://ria.ru/20240811/morozhenoe-1965484383.html

Производители Москвы выпустили около 800 тонн мороженого за июнь и июль

Производители Москвы выпустили около 800 тонн мороженого за июнь и июль - РИА Новости, 11.08.2024

Производители Москвы выпустили около 800 тонн мороженого за июнь и июль

Московские компании по производство мороженого выпустили за первые два месяца лета свыше 2,5 млн единиц продукции; из 150 видов десерта лидерами стали... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T11:13

2024-08-11T11:13

2024-08-11T11:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

мороженое

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Московские компании по производство мороженого выпустили за первые два месяца лета свыше 2,5 млн единиц продукции; из 150 видов десерта лидерами стали шоколадный, вафельный в стаканчике и эскимо, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.По его словам, столичные предприятия экспортируют часть произведенного мороженого."В текущем году самым востребованным оно стало в КНР, Узбекистане, Республики Беларуссь, Монголии и Киргизии. Кроме того, ежегодно производители представляют новые сочетания и уникальные техрешения, например, мороженое с пониженным содержанием жира, без сахара, веганское и даже обогащенное витаминами и кальцием", — рассказал Гарбузов, слова которого привели в ДИПП.Так, высоким спросом пользуются необычные сорта летнего угощения компании Brand Ice. Но в топе все же остаются традиционные виды мороженого: эскимо и вафельный стаканчик с разными вкусами, среди которых "волшебные леденцы", "белый бархат", "велюр", ваниль, банан-клубника, шоколад и миндаль-фисташки. Также в лидерах находятся большие упаковки десерта по 1000 и 500 мл таких видов как пралине, миндально-фисташковое, сливки с печеньем, "бейсбольный орешек", "волшебные леденцы", сорбеты из манго и клюквенно-малиновый.Генеральный директор компании Агнесса Осипова отметила, что технологи завода этим летом представили новый сорт мороженого – эскимо "Звездный микс" со вкусом сахарной ваты и шоколадной прослойкой в темном шоколаде.Кроме того, московский производитель "Айскрафт" начал выпуск сорбета из щавеля и манго с перцем чили, а также пломбир с беконом. Как сообщил генеральный директор компании Артура Фахрутдинова, все же более 80% ассортимента мороженого представлено всеми любимыми вкусами — пломбиром, шоколадом и манговым сорбетом.Для гурманов московское предприятие Amore предлагает джелато, сделанный по итальянскому рецепту. Мороженое выпускается ограниченным количеством и делается из свежего коровьего молока, сливок и сахара с добавлением фруктов, ягод, орехов и шоколада. Благодаря низкому содержанию кислорода и уменьшенному количеству жира у джелато более нежная структура и ярко выраженный вкус, чем у промышленного мороженого.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, мороженое, анатолий гарбузов