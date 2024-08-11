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Власти Молдавии убивают экономику республики, заявила экс-глава Гагаузии - РИА Новости, 11.08.2024
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17:20 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/moldaviya-1965536008.html
Власти Молдавии убивают экономику республики, заявила экс-глава Гагаузии
Власти Молдавии убивают экономику республики, заявила экс-глава Гагаузии - РИА Новости, 11.08.2024
Власти Молдавии убивают экономику республики, заявила экс-глава Гагаузии
Власти Молдавии отказывают предпринимателям в поддержке из-за чего те вынуждены покидать страну, все это приводит к убийству экономики, заявила экс-глава... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T17:20
2024-08-11T17:20
молдавия
гагаузия
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КИШИНЕВ, 11 авг - РИА Новости. Власти Молдавии отказывают предпринимателям в поддержке из-за чего те вынуждены покидать страну, все это приводит к убийству экономики, заявила экс-глава Гагаузии, потенциальный кандидат на пост президента Ирина Влах в Telegram-канале. "Уже сейчас страну покинуло более 200 тысяч граждан, в основном молодых людей, которые теперь работают и платят налоги, открывают и развивают бизнес в других странах. Не имея поддержки со стороны государства, предприниматели забирают свои капиталы и покидают страну, это – самое страшное, что могло случиться: страну покидают люди, умеющие вести бизнес, создавать рабочие места. Люди, которые платили налоги. Это убийственно для экономики", - написала Влах. По ее словам, нужно "не ждать милости партнеров по развитию, их грантов и кредитов", а действовать. Например, принять национальную Программу по решению неотложных проблем бизнеса. "Проблемы бизнеса – не всегда только недостаток средств. Есть административные проблемы, финансовые. Эти меры не требуют больших денег. Постоянная кризисная комиссия могла бы решить очень много мелких проблем, так мешающих сегодня нашему бизнесу даже не развиваться – выживать", - подчеркнула Влах. Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.
https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html
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молдавия, гагаузия, ирина влах, в мире
Молдавия, Гагаузия, Ирина Влах, В мире
Власти Молдавии убивают экономику республики, заявила экс-глава Гагаузии

Экс-глава Гагаузии Влах: власти Молдавии постепенно убивают экономику страны

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 авг - РИА Новости. Власти Молдавии отказывают предпринимателям в поддержке из-за чего те вынуждены покидать страну, все это приводит к убийству экономики, заявила экс-глава Гагаузии, потенциальный кандидат на пост президента Ирина Влах в Telegram-канале.
"Уже сейчас страну покинуло более 200 тысяч граждан, в основном молодых людей, которые теперь работают и платят налоги, открывают и развивают бизнес в других странах. Не имея поддержки со стороны государства, предприниматели забирают свои капиталы и покидают страну, это – самое страшное, что могло случиться: страну покидают люди, умеющие вести бизнес, создавать рабочие места. Люди, которые платили налоги. Это убийственно для экономики", - написала Влах.
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По ее словам, нужно "не ждать милости партнеров по развитию, их грантов и кредитов", а действовать. Например, принять национальную Программу по решению неотложных проблем бизнеса.
"Проблемы бизнеса – не всегда только недостаток средств. Есть административные проблемы, финансовые. Эти меры не требуют больших денег. Постоянная кризисная комиссия могла бы решить очень много мелких проблем, так мешающих сегодня нашему бизнесу даже не развиваться – выживать", - подчеркнула Влах.
Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.
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МолдавияГагаузияИрина ВлахВ мире
 
 
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