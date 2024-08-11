https://ria.ru/20240811/moldaviya-1965536008.html

Власти Молдавии убивают экономику республики, заявила экс-глава Гагаузии

Власти Молдавии убивают экономику республики, заявила экс-глава Гагаузии - РИА Новости, 11.08.2024

Власти Молдавии убивают экономику республики, заявила экс-глава Гагаузии

Власти Молдавии отказывают предпринимателям в поддержке из-за чего те вынуждены покидать страну, все это приводит к убийству экономики, заявила экс-глава... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T17:20

2024-08-11T17:20

2024-08-11T17:20

молдавия

гагаузия

ирина влах

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КИШИНЕВ, 11 авг - РИА Новости. Власти Молдавии отказывают предпринимателям в поддержке из-за чего те вынуждены покидать страну, все это приводит к убийству экономики, заявила экс-глава Гагаузии, потенциальный кандидат на пост президента Ирина Влах в Telegram-канале. "Уже сейчас страну покинуло более 200 тысяч граждан, в основном молодых людей, которые теперь работают и платят налоги, открывают и развивают бизнес в других странах. Не имея поддержки со стороны государства, предприниматели забирают свои капиталы и покидают страну, это – самое страшное, что могло случиться: страну покидают люди, умеющие вести бизнес, создавать рабочие места. Люди, которые платили налоги. Это убийственно для экономики", - написала Влах. По ее словам, нужно "не ждать милости партнеров по развитию, их грантов и кредитов", а действовать. Например, принять национальную Программу по решению неотложных проблем бизнеса. "Проблемы бизнеса – не всегда только недостаток средств. Есть административные проблемы, финансовые. Эти меры не требуют больших денег. Постоянная кризисная комиссия могла бы решить очень много мелких проблем, так мешающих сегодня нашему бизнесу даже не развиваться – выживать", - подчеркнула Влах. Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

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молдавия, гагаузия, ирина влах, в мире