https://ria.ru/20240811/minoborony-1965465253.html

Российские танкисты уничтожают ВСУ в приграничье Курской области

Российские танкисты уничтожают ВСУ в приграничье Курской области - РИА Новости, 11.08.2024

Российские танкисты уничтожают ВСУ в приграничье Курской области

Российские экипажи танков Т-72Б3М работают на уничтожение мобильных бронегрупп ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ,... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T06:13

2024-08-11T06:13

2024-08-11T06:13

безопасность

технологии

курская область

россия

вооруженные силы украины

т-72б3м

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российские экипажи танков Т-72Б3М работают на уничтожение мобильных бронегрупп ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ, опубликовав кадры боевой работы экипажей этих танков. "Танковые подразделения Вооруженных сил Российской Федерации заняли огневые позиции на танкоопасных направлениях и уничтожают мобильные бронегруппы ВСУ в приграничном районе Курской области", - рассказали в Минобороны. На видео, показанном ведомством, Т-72Б3М наносит огневое поражения боевой технике и живой силе ВСУ. На кадрах - танковые подразделения ВС РФ занимают огневые позиции на танкоопасных направлениях и уничтожают мобильные бронегруппы ВСУ в приграничном районе Курской области. Экипажи танков в ходе боевой работы ведут огонь по противнику как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций – за рельефом местности или в укрытиях, следует из приведенного видео. Это позволяет оставаться незамеченными, уточнили в МО. Корректировка огня осуществляется с помощью беспилотных летательных аппаратов. Танкисты, отстрелявшись, меняют позиции для исключения ответного огня артиллерии противника или атаки танков дронами-камикадзе. "На этот случай боевые машины оснащены мощным современным комплексом защиты, который включает в себя средства радиоэлектронной борьбы и усиленную динамическую защиту", - уточнили в ведомстве. Дополнительную безопасность танкистам обеспечивает группа прикрытия: мотострелки следят за воздушным пространством и готовы противостоять группам противника, если те окажутся неподалеку, добавили в пресс-службе МО. Успешному выполнению задач способствует и всестороннее своевременное обеспечение снарядами, ГСМ, а также экипировкой. Как говорят танкисты, все необходимы детали, запасные части, снаряды - в наличии. Все что нужно, доставляют оперативно и в срок, приводит в Минобороны слова членов экипажа.

https://ria.ru/20240807/iskander-1964750887.html

https://ria.ru/20240810/tankisty-1965341142.html

https://ria.ru/20240807/kursk-1964611861.html

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безопасность, технологии, курская область, россия, вооруженные силы украины, т-72б3м