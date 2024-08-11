https://ria.ru/20240811/minoborony-1965465253.html
Российские танкисты уничтожают ВСУ в приграничье Курской области
Российские танкисты уничтожают ВСУ в приграничье Курской области - РИА Новости, 11.08.2024
Российские танкисты уничтожают ВСУ в приграничье Курской области
Российские экипажи танков Т-72Б3М работают на уничтожение мобильных бронегрупп ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ,... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T06:13
2024-08-11T06:13
2024-08-11T06:13
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технологии
курская область
россия
вооруженные силы украины
т-72б3м
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российские экипажи танков Т-72Б3М работают на уничтожение мобильных бронегрупп ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ, опубликовав кадры боевой работы экипажей этих танков. "Танковые подразделения Вооруженных сил Российской Федерации заняли огневые позиции на танкоопасных направлениях и уничтожают мобильные бронегруппы ВСУ в приграничном районе Курской области", - рассказали в Минобороны. На видео, показанном ведомством, Т-72Б3М наносит огневое поражения боевой технике и живой силе ВСУ. На кадрах - танковые подразделения ВС РФ занимают огневые позиции на танкоопасных направлениях и уничтожают мобильные бронегруппы ВСУ в приграничном районе Курской области. Экипажи танков в ходе боевой работы ведут огонь по противнику как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций – за рельефом местности или в укрытиях, следует из приведенного видео. Это позволяет оставаться незамеченными, уточнили в МО. Корректировка огня осуществляется с помощью беспилотных летательных аппаратов. Танкисты, отстрелявшись, меняют позиции для исключения ответного огня артиллерии противника или атаки танков дронами-камикадзе. "На этот случай боевые машины оснащены мощным современным комплексом защиты, который включает в себя средства радиоэлектронной борьбы и усиленную динамическую защиту", - уточнили в ведомстве. Дополнительную безопасность танкистам обеспечивает группа прикрытия: мотострелки следят за воздушным пространством и готовы противостоять группам противника, если те окажутся неподалеку, добавили в пресс-службе МО. Успешному выполнению задач способствует и всестороннее своевременное обеспечение снарядами, ГСМ, а также экипировкой. Как говорят танкисты, все необходимы детали, запасные части, снаряды - в наличии. Все что нужно, доставляют оперативно и в срок, приводит в Минобороны слова членов экипажа.
https://ria.ru/20240807/iskander-1964750887.html
https://ria.ru/20240810/tankisty-1965341142.html
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безопасность, технологии, курская область, россия, вооруженные силы украины, т-72б3м
Безопасность, Технологии, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Т-72Б3М
Российские танкисты уничтожают ВСУ в приграничье Курской области
Минобороны опубликовало кадры работы экипажей танков Т-72Б3М в Курской области
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российские экипажи танков Т-72Б3М работают на уничтожение мобильных бронегрупп ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ, опубликовав кадры боевой работы экипажей этих танков.
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"Танковые подразделения Вооруженных сил Российской Федерации заняли огневые позиции на танкоопасных направлениях и уничтожают мобильные бронегруппы ВСУ в приграничном районе Курской области", - рассказали в Минобороны.
На видео, показанном ведомством, Т-72Б3М наносит огневое поражения боевой технике и живой силе ВСУ. На кадрах - танковые подразделения ВС РФ занимают огневые позиции на танкоопасных направлениях и уничтожают мобильные бронегруппы ВСУ в приграничном районе Курской области.
Экипажи танков в ходе боевой работы ведут огонь по противнику как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций – за рельефом местности или в укрытиях, следует из приведенного видео. Это позволяет оставаться незамеченными, уточнили в МО.
Корректировка огня осуществляется с помощью беспилотных летательных аппаратов. Танкисты, отстрелявшись, меняют позиции для исключения ответного огня артиллерии противника или атаки танков дронами-камикадзе.
"На этот случай боевые машины оснащены мощным современным комплексом защиты, который включает в себя средства радиоэлектронной борьбы и усиленную динамическую защиту", - уточнили в ведомстве.
Дополнительную безопасность танкистам обеспечивает группа прикрытия: мотострелки следят за воздушным пространством и готовы противостоять группам противника, если те окажутся неподалеку, добавили в пресс-службе МО.
Успешному выполнению задач способствует и всестороннее своевременное обеспечение снарядами, ГСМ, а также экипировкой. Как говорят танкисты, все необходимы детали, запасные части, снаряды - в наличии. Все что нужно, доставляют оперативно и в срок, приводит в Минобороны слова членов экипажа.