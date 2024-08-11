https://ria.ru/20240811/migranty-1965538857.html

Кандидат в вице-президенты США предложил начать депортацию мигрантов

Кандидат в вице-президенты США предложил начать депортацию мигрантов - РИА Новости, 11.08.2024

Кандидат в вице-президенты США предложил начать депортацию мигрантов

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид (Джей-Ди) Вэнс заявил в воскресном интервью телеканалу ABC, что на территории страны... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T17:53

2024-08-11T17:53

2024-08-11T17:54

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ВАШИНГТОН, 11 авг – РИА Новости. Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид (Джей-Ди) Вэнс заявил в воскресном интервью телеканалу ABC, что на территории страны незаконно находятся порядка 20 миллионов нелегальных мигрантов, при этом он сам предлагает начать их депортацию с 1 миллиона человек. "Сегодня в США нелегально находятся порядка 20 миллионов человек. Мое предложение следующее: давайте начнем с 1 миллиона, а после будем двигаться дальше", - сказал Вэнс. Республиканцы, включая экс-президента и кандидата в президенты Дональда Трампа, выступают за резкое ужесточение миграционной политики в США. Сам Трамп неоднократно обещал в случае возвращения в Белый дом инициировать самую масштабную кампанию по депортации в американской истории.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, джеймс дэвид вэнс