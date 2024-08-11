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Стало известно, что Литва готовит в конфликте на Украине - РИА Новости, 11.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:11 11.08.2024 (обновлено: 23:11 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/litva-1965515689.html
Стало известно, что Литва готовит в конфликте на Украине
Стало известно, что Литва готовит в конфликте на Украине - РИА Новости, 11.08.2024
Стало известно, что Литва готовит в конфликте на Украине
Литва отправит Киеву первые дроны литовского производства в начале осени, пишет Sputnik Литва со ссылкой на Минобороны балтийской республики. "Первые дроны... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T15:11
2024-08-11T23:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
литва
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киев
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Литва отправит Киеву первые дроны литовского производства в начале осени, пишет Sputnik Литва со ссылкой на Минобороны балтийской республики. "Первые дроны литовских производителей должны быть поставлены на Украину в сентябре", — говорится в публикации. В статье отмечается, что тесты Минобороны Украины прошли боевые дроны пяти литовских производителей. Россия считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Вооруженных сил России.
https://ria.ru/20240811/ukraina-1965502609.html
https://ria.ru/20240406/broneviki-1938269652.html
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в мире, украина, литва, нато, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Литва, НАТО, Киев
Стало известно, что Литва готовит в конфликте на Украине

Литва передаст Украине первую партию своих боевых дронов в сентябре

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Литвы
Флаг Литвы - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Литва отправит Киеву первые дроны литовского производства в начале осени, пишет Sputnik Литва со ссылкой на Минобороны балтийской республики.

"Первые дроны литовских производителей должны быть поставлены на Украину в сентябре", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что тесты Минобороны Украины прошли боевые дроны пяти литовских производителей.

Россия считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Вооруженных сил России.
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Литва передала Украине партию броневиков М577
6 апреля, 17:01
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЛитваНАТОКиев
 
 
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