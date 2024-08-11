https://ria.ru/20240811/litva-1965515689.html

Стало известно, что Литва готовит в конфликте на Украине

Стало известно, что Литва готовит в конфликте на Украине - РИА Новости, 11.08.2024

Стало известно, что Литва готовит в конфликте на Украине

Литва отправит Киеву первые дроны литовского производства в начале осени, пишет Sputnik Литва со ссылкой на Минобороны балтийской республики. "Первые дроны... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T15:11

2024-08-11T15:11

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Литва отправит Киеву первые дроны литовского производства в начале осени, пишет Sputnik Литва со ссылкой на Минобороны балтийской республики. "Первые дроны литовских производителей должны быть поставлены на Украину в сентябре", — говорится в публикации. В статье отмечается, что тесты Минобороны Украины прошли боевые дроны пяти литовских производителей. Россия считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Вооруженных сил России.

https://ria.ru/20240811/ukraina-1965502609.html

https://ria.ru/20240406/broneviki-1938269652.html

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