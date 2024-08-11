Стало известно, что Литва готовит в конфликте на Украине
Литва передаст Украине первую партию своих боевых дронов в сентябре
Флаг Литвы. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Литва отправит Киеву первые дроны литовского производства в начале осени, пишет Sputnik Литва со ссылкой на Минобороны балтийской республики.
"Первые дроны литовских производителей должны быть поставлены на Украину в сентябре", — говорится в публикации.
"Первые дроны литовских производителей должны быть поставлены на Украину в сентябре", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что тесты Минобороны Украины прошли боевые дроны пяти литовских производителей.
Россия считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Вооруженных сил России.
Россия считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Вооруженных сил России.
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