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В Москве на лечении находятся 11 пострадавших при обстрелах Курской области - РИА Новости, 11.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:27 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/lechenie-1965489697.html
В Москве на лечении находятся 11 пострадавших при обстрелах Курской области
В Москве на лечении находятся 11 пострадавших при обстрелах Курской области - РИА Новости, 11.08.2024
В Москве на лечении находятся 11 пострадавших при обстрелах Курской области
Одиннадцать пациентов, пострадавших при обстрелах в Курской области, продолжают лечение в федеральных медицинских центрах и больницах Москвы, сообщил министр... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T11:27
2024-08-11T11:27
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
курская область
михаил мурашко
вооруженные силы украины
москва
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Одиннадцать пациентов, пострадавших при обстрелах в Курской области, продолжают лечение в федеральных медицинских центрах и больницах Москвы, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Одиннадцать пациентов, в том числе четверо детей продолжают лечение в федеральных медицинских центрах и больницах Москвы", - сказал Мурашко, чьи слова передаются пресс-службой министерства. Он отметил, что медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме. Кроме того, в Курской области продолжает работу сводная бригада специалистов ФЦМК Минздрава России. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что во вторник в 05:30 (мск) подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html
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здоровье - общество, курская область, михаил мурашко, вооруженные силы украины, москва
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Курская область, Михаил Мурашко, Вооруженные силы Украины, Москва
В Москве на лечении находятся 11 пострадавших при обстрелах Курской области

Мурашко: 11 пострадавших из Курской области продолжают лечение в Москве

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы
Сотрудница больницы - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница больницы. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Одиннадцать пациентов, пострадавших при обстрелах в Курской области, продолжают лечение в федеральных медицинских центрах и больницах Москвы, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Одиннадцать пациентов, в том числе четверо детей продолжают лечение в федеральных медицинских центрах и больницах Москвы", - сказал Мурашко, чьи слова передаются пресс-службой министерства.
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Он отметил, что медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме. Кроме того, в Курской области продолжает работу сводная бригада специалистов ФЦМК Минздрава России.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что во вторник в 05:30 (мск) подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
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Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоКурская областьМихаил МурашкоВооруженные силы УкраиныМосква
 
 
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