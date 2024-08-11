https://ria.ru/20240811/kursk-1965558334.html

"Как всегда": на Западе резко высказались о ситуации в Курской области

"Как всегда": на Западе резко высказались о ситуации в Курской области - РИА Новости, 11.08.2024

"Как всегда": на Западе резко высказались о ситуации в Курской области

Украинские войска исчерпали свой потенциал наступления в курском приграничье и пытаются лишь делать видимость присутствия, заявил британский аналитик Александр... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T21:01

2024-08-11T21:01

2024-08-11T21:01

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

россия

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

суджанский район

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Украинские войска исчерпали свой потенциал наступления в курском приграничье и пытаются лишь делать видимость присутствия, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Даже украинские комментаторы, хоть и очень неохотно, но признают тот факт, что наступление начинает выдыхаться", — отметил он.По словам эксперта, попытки ВСУ сдвинуть ситуацию с мертвой точки приобретают характер действий диверсионно-разведывательных групп, стремящихся малыми группами рассеяться на территории для создания видимости присутствия."В любом случае ясно, что это не дает желаемых результатов, и русские, как всегда, постепенно и методично, возвращают ситуацию под контроль", — выразил уверенность аналитик.Меркурис добавил, что, даже в неожиданных ситуациях Россию невозможно заставить запаниковать.В воскресенье врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в регион прибывают дополнительные силы и средства, российские военные делают все для обеспечения безопасности населения.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20240811/zapad-1965547482.html

https://ria.ru/20240811/ukraina-1965522010.html

https://ria.ru/20240811/bouz-1965513854.html

курская область

россия

украина

суджанский район

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происшествия, курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, суджанский район