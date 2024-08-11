https://ria.ru/20240811/kursk-1965537667.html

Москалькова попросила главу МЧС позаботиться о двух курских семьях

Москалькова попросила главу МЧС позаботиться о двух курских семьях - РИА Новости, 11.08.2024

Москалькова попросила главу МЧС позаботиться о двух курских семьях

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с эвакуированными из Курской области позвонила главе МЧС России Александру Куренкову РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T17:35

2024-08-11T17:35

2024-08-11T17:35

специальная военная операция на украине

курская область

москва

московская область (подмосковье)

татьяна москалькова

александр куренков (мчс)

ирина фаевская

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КЛИН, 11 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с эвакуированными из Курской области позвонила главе МЧС России Александру Куренкову и попросила его позаботиться о двух семьях, которые на личном транспорте едут из Курска в Москву, передает корреспондент РИА Новости. В воскресенье Москалькова совместно с сотрудниками своего аппарата и омбудсменом Московской области Ириной Фаевской посетила подмосковный пункт временного размещения (ПВР), где находятся люди, эвакуированные из Курской области. К федеральному омбудсмену обратилась жительница Курской области, она рассказала о двух семьях, которые сейчас на личном транспорте едут из Курска в сторону Москвы. Москалькова позвонила главе МЧС с просьбой позаботиться об этих людях. "Две семьи на личном автотранспорте передвигаются из Курской области в сторону Москвы. Я хотела бы попросить вас позаботиться об этих семьях и сказать, куда им можно было бы прибыть и разместиться", - сказала Москалькова Куренкову. Кроме того, она поблагодарила главу МЧС за помощь аппарату уполномоченного по правам человека в РФ.

https://ria.ru/20240809/kursk-1965165667.html

курская область

москва

московская область (подмосковье)

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Омбудсмен Москалькова в подмосковном пункте временного размещения Омбудсмен Москалькова посетила подмосковный пункт временного размещения, в котором проживают выехавшие из Курской области жители. Ранее губернатор Московской области сообщал, что в Подмосковье прибыли 424 человека, из них 330 детей. 2024-08-11T17:35 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, москва, московская область (подмосковье), татьяна москалькова, александр куренков (мчс), ирина фаевская, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество