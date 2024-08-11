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Москалькова попросила главу МЧС позаботиться о двух курских семьях - РИА Новости, 11.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:35 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/kursk-1965537667.html
Москалькова попросила главу МЧС позаботиться о двух курских семьях
Москалькова попросила главу МЧС позаботиться о двух курских семьях - РИА Новости, 11.08.2024
Москалькова попросила главу МЧС позаботиться о двух курских семьях
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с эвакуированными из Курской области позвонила главе МЧС России Александру Куренкову РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T17:35
2024-08-11T17:35
специальная военная операция на украине
курская область
москва
московская область (подмосковье)
татьяна москалькова
александр куренков (мчс)
ирина фаевская
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КЛИН, 11 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с эвакуированными из Курской области позвонила главе МЧС России Александру Куренкову и попросила его позаботиться о двух семьях, которые на личном транспорте едут из Курска в Москву, передает корреспондент РИА Новости. В воскресенье Москалькова совместно с сотрудниками своего аппарата и омбудсменом Московской области Ириной Фаевской посетила подмосковный пункт временного размещения (ПВР), где находятся люди, эвакуированные из Курской области. К федеральному омбудсмену обратилась жительница Курской области, она рассказала о двух семьях, которые сейчас на личном транспорте едут из Курска в сторону Москвы. Москалькова позвонила главе МЧС с просьбой позаботиться об этих людях. "Две семьи на личном автотранспорте передвигаются из Курской области в сторону Москвы. Я хотела бы попросить вас позаботиться об этих семьях и сказать, куда им можно было бы прибыть и разместиться", - сказала Москалькова Куренкову. Кроме того, она поблагодарила главу МЧС за помощь аппарату уполномоченного по правам человека в РФ.
https://ria.ru/20240809/kursk-1965165667.html
курская область
москва
московская область (подмосковье)
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Омбудсмен Москалькова в подмосковном пункте временного размещения
Омбудсмен Москалькова посетила подмосковный пункт временного размещения, в котором проживают выехавшие из Курской области жители. Ранее губернатор Московской области сообщал, что в Подмосковье прибыли 424 человека, из них 330 детей.
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курская область, москва, московская область (подмосковье), татьяна москалькова, александр куренков (мчс), ирина фаевская, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Москва, Московская область (Подмосковье), Татьяна Москалькова, Александр Куренков (МЧС), Ирина Фаевская, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
Москалькова попросила главу МЧС позаботиться о двух курских семьях

Москалькова попросила Куренкова помочь двум едущим из Курска в Москву семьям

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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КЛИН, 11 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с эвакуированными из Курской области позвонила главе МЧС России Александру Куренкову и попросила его позаботиться о двух семьях, которые на личном транспорте едут из Курска в Москву, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье Москалькова совместно с сотрудниками своего аппарата и омбудсменом Московской области Ириной Фаевской посетила подмосковный пункт временного размещения (ПВР), где находятся люди, эвакуированные из Курской области.
К федеральному омбудсмену обратилась жительница Курской области, она рассказала о двух семьях, которые сейчас на личном транспорте едут из Курска в сторону Москвы. Москалькова позвонила главе МЧС с просьбой позаботиться об этих людях.
"Две семьи на личном автотранспорте передвигаются из Курской области в сторону Москвы. Я хотела бы попросить вас позаботиться об этих семьях и сказать, куда им можно было бы прибыть и разместиться", - сказала Москалькова Куренкову.
Кроме того, она поблагодарила главу МЧС за помощь аппарату уполномоченного по правам человека в РФ.
Курск - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Покинувших Курскую область призвали обратиться за жильем к местным властям
9 августа, 13:20
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьМоскваМосковская область (Подмосковье)Татьяна МоскальковаАлександр Куренков (МЧС)Ирина ФаевскаяМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
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