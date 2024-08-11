https://ria.ru/20240811/kursk-1965499116.html

Число пострадавших при падении обломков ракеты в Курске увеличилось до 15

Число пострадавших при падении обломков ракеты в Курске увеличилось до 15 - РИА Новости, 11.08.2024

Число пострадавших при падении обломков ракеты в Курске увеличилось до 15

Число пострадавших при падении обломков украинской ракеты на многоквартирный дом в Курске увеличилось до 15, заявил временно исполняющий обязанности губернатора РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T12:52

2024-08-11T12:52

2024-08-11T13:06

специальная военная операция на украине

курск

происшествия

курская область

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Число пострадавших при падении обломков украинской ракеты на многоквартирный дом в Курске увеличилось до 15, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."Прошлая ночь в Курской области была сложной. В результате падения обломков ракеты на многоквартирный дом в областном центре пострадали 15 человек, все получают необходимую медицинскую помощь. Дал поручение как можно быстрее подготовить документы и оказать помощь жителям дома, имущество которых повреждено", — написал он.Ранее Смирнов сообщал о 13 пострадавших, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.Ракета, выпущенная ВСУ и сбитая ПВО, упала на дом в Курске около полуночи. Пожар оперативно потушили. Из дома спасли 15 человек и эвакуировали 30. Несущие конструкции здания повреждений не получили.Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении противник потерял примерно 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. Следственный комитет возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах, следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

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курск, происшествия, курская область, алексей смирнов (политик)