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Число пострадавших при падении обломков ракеты в Курске увеличилось до 15 - РИА Новости, 11.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:52 11.08.2024 (обновлено: 13:06 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/kursk-1965499116.html
Число пострадавших при падении обломков ракеты в Курске увеличилось до 15
Число пострадавших при падении обломков ракеты в Курске увеличилось до 15 - РИА Новости, 11.08.2024
Число пострадавших при падении обломков ракеты в Курске увеличилось до 15
Число пострадавших при падении обломков украинской ракеты на многоквартирный дом в Курске увеличилось до 15, заявил временно исполняющий обязанности губернатора РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T12:52
2024-08-11T13:06
специальная военная операция на украине
курск
происшествия
курская область
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Число пострадавших при падении обломков украинской ракеты на многоквартирный дом в Курске увеличилось до 15, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."Прошлая ночь в Курской области была сложной. В результате падения обломков ракеты на многоквартирный дом в областном центре пострадали 15 человек, все получают необходимую медицинскую помощь. Дал поручение как можно быстрее подготовить документы и оказать помощь жителям дома, имущество которых повреждено", — написал он.Ранее Смирнов сообщал о 13 пострадавших, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.Ракета, выпущенная ВСУ и сбитая ПВО, упала на дом в Курске около полуночи. Пожар оперативно потушили. Из дома спасли 15 человек и эвакуировали 30. Несущие конструкции здания повреждений не получили.Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении противник потерял примерно 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. Следственный комитет возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах, следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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курск, происшествия, курская область, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курск, Происшествия, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
Число пострадавших при падении обломков ракеты в Курске увеличилось до 15

Число пострадавших при падении обломков ракеты на дом в Курске увеличилось до 15

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПоследствия украинского обстрела Курска
Последствия украинского обстрела Курска - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Последствия украинского обстрела Курска
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Число пострадавших при падении обломков украинской ракеты на многоквартирный дом в Курске увеличилось до 15, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.
"Прошлая ночь в Курской области была сложной. В результате падения обломков ракеты на многоквартирный дом в областном центре пострадали 15 человек, все получают необходимую медицинскую помощь. Дал поручение как можно быстрее подготовить документы и оказать помощь жителям дома, имущество которых повреждено", — написал он.
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Ранее Смирнов сообщал о 13 пострадавших, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.
Ракета, выпущенная ВСУ и сбитая ПВО, упала на дом в Курске около полуночи. Пожар оперативно потушили. Из дома спасли 15 человек и эвакуировали 30. Несущие конструкции здания повреждений не получили.
Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении противник потерял примерно 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. Следственный комитет возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах, следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеКурскПроисшествияКурская областьАлексей Смирнов (политик)
 
 
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