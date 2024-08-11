Число пострадавших при падении обломков ракеты в Курске увеличилось до 15
Число пострадавших при падении обломков ракеты на дом в Курске увеличилось до 15
Последствия украинского обстрела Курска
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Число пострадавших при падении обломков украинской ракеты на многоквартирный дом в Курске увеличилось до 15, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.
"Прошлая ночь в Курской области была сложной. В результате падения обломков ракеты на многоквартирный дом в областном центре пострадали 15 человек, все получают необходимую медицинскую помощь. Дал поручение как можно быстрее подготовить документы и оказать помощь жителям дома, имущество которых повреждено", — написал он.
Украина верит, что терроризм поможет ей одержать победу
25 июня, 08:00
Ранее Смирнов сообщал о 13 пострадавших, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.
Ракета, выпущенная ВСУ и сбитая ПВО, упала на дом в Курске около полуночи. Пожар оперативно потушили. Из дома спасли 15 человек и эвакуировали 30. Несущие конструкции здания повреждений не получили.
Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении противник потерял примерно 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. Следственный комитет возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах, следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.