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В приграничном районе Курской области уничтожили колонну техники ВСУ

В приграничном районе Курской области уничтожили колонну техники ВСУ - РИА Новости, 11.08.2024

В приграничном районе Курской области уничтожили колонну техники ВСУ

Расчет реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" уничтожил колонну украинской бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили журналистам в РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T08:10

2024-08-11T08:10

2024-08-11T09:58

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торнадо-с

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" уничтожил колонну украинской бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили журналистам в Минобороны. "В результате были уничтожены пять бронеавтомобилей ВСУ и до 20 человек личного состава", — говорится в релизе. Результаты поражения подтвердил оператор разведывательного беспилотника.Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, торнадо-с