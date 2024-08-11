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В приграничном районе Курской области уничтожили колонну техники ВСУ
В приграничном районе Курской области уничтожили колонну техники ВСУ - РИА Новости, 11.08.2024
В приграничном районе Курской области уничтожили колонну техники ВСУ
Расчет реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" уничтожил колонну украинской бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили журналистам в РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T08:10
2024-08-11T08:10
2024-08-11T09:58
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вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" уничтожил колонну украинской бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили журналистам в Минобороны. "В результате были уничтожены пять бронеавтомобилей ВСУ и до 20 человек личного состава", — говорится в релизе. Результаты поражения подтвердил оператор разведывательного беспилотника.Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
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Кадры работы "Торнадо-С"
Кадры работы "Торнадо-С"
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курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, торнадо-с
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Торнадо-С
В приграничном районе Курской области уничтожили колонну техники ВСУ
Минобороны сообщило, расчет "Торнадо-С" уничтожил колонну ВСУ в Курской области