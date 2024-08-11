https://ria.ru/20240811/kriminal-1965195966.html

"Увел незнакомец". Новый поворот в деле пропавших 20 лет назад детей

"Увел незнакомец". Новый поворот в деле пропавших 20 лет назад детей - РИА Новости, 11.08.2024

"Увел незнакомец". Новый поворот в деле пропавших 20 лет назад детей

МВД увеличило сумму вознаграждения за любую достоверную информацию о детях, пропавших в Великих Луках еще в 2007 году. Расследование уголовного дела о... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T08:00

2024-08-11T08:00

2024-08-11T08:03

москва

псковская область

россия

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. МВД увеличило сумму вознаграждения за любую достоверную информацию о детях, пропавших в Великих Луках еще в 2007 году. Расследование уголовного дела о похищении, как и поиск преступника, до сих пор продолжается. О том, что мешает пролить свет на загадочное исчезновение, — в материале РИА Новости."Режиссер" из МосквыДнем 29 января 2007-го десятилетние четвероклассники одной из школ Великих Лук Паша Матросов, Валя Корик и Катя Савицкая после уроков отправились по домам. Все трое жили в одном районе и по пути решили зайти на каток во дворе дома № 19 на улице Карла Либкнехта.Увлекшись катанием на коньках, школьники не обратили внимания, что за ними пристально наблюдают. К ним подошел незнакомец, представился режиссером из Москвы. Расспросил детей о том, сколько им лет, где учатся, кем работают родители. И, сообщив, что ищет актеров для съемок нового фильма о космосе, предложил поучаствовать в кинопробах. Разумеется, с разрешения родителей.Никто из прохожих — все происходило средь бела дня — не заметил ничего подозрительного. А школьники охотно согласились. Перед этим, по словам "режиссера", надо было сфотографироваться в студии.Савицкая отказалась — ей надо было идти в музыкальную школу. И этим спасла себе жизнь или как минимум сохранила свободу. Матросов и Корик же оправились за незнакомцем в сторону соседней улицы Зверева. Больше их никто не видел.Главный свидетельВ тот же вечер родители обратились в милицию. Поскольку семьи были благополучные, а Паша с Валей ранее из дома ни разу самостоятельно не уходили, прокуратура сразу выдвинула версию похищения — с целью выкупа, сексуального рабства или трансплантологии (детские органы всегда пользовались на черном рынке большим спросом).Оперативники резонно предположили, что похититель передвигался на машине, предусмотрительно оставив ее на соседней улице, чтобы не привлекать внимание. Обследовали все окрестности, опросили возможных очевидцев, однако результата это не принесло.Единственным свидетелем оказалась Катя Савицкая — именно она поведала историю о московском режиссере и помогла составить фоторобот. По ее словам, мужчине на вид лет 40. Держался спокойно и уверенно. Одет довольно скромно и сильно пах табаком. Вскоре нашелся еще один очевидец — местный житель, видевший, как незнакомец общался с детьми. Впрочем, сообщить что-то ценное он не смог.Новость о похищении тем временем быстро разлетелась по городу и на долгое время стала самой обсуждаемой. Как это часто бывает в подобных случаях, поползли слухи об орудующем в Великих Луках маньяке. Однако силовики их опровергли.Масштабные поискиУголовное дело возбудили по статье "Похищение", за помощью обратились к жителям города и региона. Фотографии школьников и фоторобот подозреваемого регулярно показывали по местным телеканалам. В милицию то и дело поступали сообщения о том, что детей видели в разных частях города, однако все это не подтвердилось.Время шло, выкупа никто не требовал. Да и семьи были не такие богатые, чтобы рассчитывать на большие деньги. Каких-то врагов или недоброжелателей, по словам взрослых, у них тоже не имелось.Поиски расширили на Псковскую область и соседние регионы, МВД объявило вознаграждение за любую достоверную информацию о пропавших — 400 тысяч рублей. Не помогло.Два фотороботаПостепенно общественный интерес к делу ослабел, однако розыск детей не прекращался. Проверили тысячи людей — как в России, так и за рубежом. В первую очередь ранее судимых. Особенно тех, кто уже совершал преступления в отношении малолетних."Следователи до сих пор отрабатывают различные версии произошедшего, — сообщили несколько лет назад в СУ СКР по Псковской области. — Мы провели судебную медико-криминалистическую экспертизу по фотографиям детей, близких и дальних родственников, что позволило восстановить предполагаемый внешний облик пропавших в 16-летнем возрасте и в настоящее время".Эти изображения опубликовали региональные и федеральные СМИ, а силовики разослали по всей стране.Сотрудники областного управления СКР уверяют, что продолжат поиски, пока не раскроют дело. На днях в МВД подняли вознаграждение за информацию до двух миллионов рублей. Силовики допускают, что пропавшие все еще живы.

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Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

москва, псковская область, россия