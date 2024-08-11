https://ria.ru/20240811/kontrakt-1965498948.html

Соловьев рассказал о росте числа желающих подписать контракт с Минобороны

Соловьев рассказал о росте числа желающих подписать контракт с Минобороны - РИА Новости, 11.08.2024

Соловьев рассказал о росте числа желающих подписать контракт с Минобороны

Количество желающих подписать контракт с министерством обороны увеличилось после атак ВСУ на Курскую область, сообщил журналистам телеведущий ВГТРК Владимир... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T12:47

2024-08-11T12:47

2024-08-11T12:50

специальная военная операция на украине

курская область

москва

владимир соловьев (телеведущий)

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Количество желающих подписать контракт с министерством обороны увеличилось после атак ВСУ на Курскую область, сообщил журналистам телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев. Соловьев посетил единый пункт отбора на военную службу в Москве. "Очень важно, что после событий в Курской губернии поток возрос, потому что для наших людей это не только вопрос материального вознаграждения, но это в первую очередь отношение к родине", – рассказал Соловьев. Журналист добавил, что деньги не становятся главной мотивацией для тех, кто решается подписать контракт с Минобороны. По его словам, настоящая мотивация – это любовь к Родине.

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

курская область

москва

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курская область, москва, владимир соловьев (телеведущий), вооруженные силы украины, безопасность