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Соловьев рассказал о росте числа желающих подписать контракт с Минобороны - РИА Новости, 11.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:47 11.08.2024 (обновлено: 12:50 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/kontrakt-1965498948.html
Соловьев рассказал о росте числа желающих подписать контракт с Минобороны
Соловьев рассказал о росте числа желающих подписать контракт с Минобороны - РИА Новости, 11.08.2024
Соловьев рассказал о росте числа желающих подписать контракт с Минобороны
Количество желающих подписать контракт с министерством обороны увеличилось после атак ВСУ на Курскую область, сообщил журналистам телеведущий ВГТРК Владимир... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T12:47
2024-08-11T12:50
специальная военная операция на украине
курская область
москва
владимир соловьев (телеведущий)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Количество желающих подписать контракт с министерством обороны увеличилось после атак ВСУ на Курскую область, сообщил журналистам телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев. Соловьев посетил единый пункт отбора на военную службу в Москве. "Очень важно, что после событий в Курской губернии поток возрос, потому что для наших людей это не только вопрос материального вознаграждения, но это в первую очередь отношение к родине", – рассказал Соловьев. Журналист добавил, что деньги не становятся главной мотивацией для тех, кто решается подписать контракт с Минобороны. По его словам, настоящая мотивация – это любовь к Родине.
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курская область, москва, владимир соловьев (телеведущий), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Москва, Владимир Соловьев (телеведущий), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Соловьев рассказал о росте числа желающих подписать контракт с Минобороны

Соловьев: число желающих подписать контракт с МО выросло после атаки на Курск

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Количество желающих подписать контракт с министерством обороны увеличилось после атак ВСУ на Курскую область, сообщил журналистам телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев.
Соловьев посетил единый пункт отбора на военную службу в Москве.
"Очень важно, что после событий в Курской губернии поток возрос, потому что для наших людей это не только вопрос материального вознаграждения, но это в первую очередь отношение к родине", – рассказал Соловьев.
Журналист добавил, что деньги не становятся главной мотивацией для тех, кто решается подписать контракт с Минобороны. По его словам, настоящая мотивация – это любовь к Родине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьМоскваВладимир Соловьев (телеведущий)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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