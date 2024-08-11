В Коми арестовали мэра Инты по делу о злоупотреблении полномочиями
В Коми арестовали мэра Инты за аферу с муниципальными контрактами в 2022 году
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг - РИА Новости. Мэр городского округа Инта в республике Коми арестован по делу о злоупотреблении полномочиями после аферы с муниципальными контрактами в 2022 году, сообщило региональное следственное управление.
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"По данным следствия, в 2022 году обвиняемый поручил начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства подготовить аукционную документацию на муниципальные контракты по ремонту дороги таким образом, чтобы аукционы выиграла определенная организация. В результате чего было заключено 18 муниципальных контрактов по ремонту участков дороги на общую сумму более 75,5 миллиона рублей", - рассказали в следственном ведомстве.
В качестве аванса за выполнение работ эта организация получила более 31 миллиона рублей. При этом работы она не выполнила, отказавшись от исполнения контракта в одностороннем порядке и не вернув деньги, уточняют в ГСУСК по Коми.
"Следственными органами... возбуждено уголовное дело в отношении главы городского округа "Инта" - руководителя администрации муниципального образования городского округа "Инта", подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ)... В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение... В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - заключают в республиканском следственном управлении.
ГСУСК РФ по Республике Коми не приводит персональные данные мэра Инты. Согласно данным на сайте городского округа, эту должность занимает Владимир Киселёв.