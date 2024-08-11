https://ria.ru/20240811/komi-1965518919.html

В Коми арестовали мэра Инты по делу о злоупотреблении полномочиями

В Коми арестовали мэра Инты по делу о злоупотреблении полномочиями - РИА Новости, 11.08.2024

В Коми арестовали мэра Инты по делу о злоупотреблении полномочиями

Мэр городского округа Инта в республике Коми арестован по делу о злоупотреблении полномочиями после аферы с муниципальными контрактами в 2022 году, сообщило... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T15:35

2024-08-11T15:35

2024-08-11T15:35

происшествия

жкх

инта

россия

республика коми

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг - РИА Новости. Мэр городского округа Инта в республике Коми арестован по делу о злоупотреблении полномочиями после аферы с муниципальными контрактами в 2022 году, сообщило региональное следственное управление. "По данным следствия, в 2022 году обвиняемый поручил начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства подготовить аукционную документацию на муниципальные контракты по ремонту дороги таким образом, чтобы аукционы выиграла определенная организация. В результате чего было заключено 18 муниципальных контрактов по ремонту участков дороги на общую сумму более 75,5 миллиона рублей", - рассказали в следственном ведомстве. В качестве аванса за выполнение работ эта организация получила более 31 миллиона рублей. При этом работы она не выполнила, отказавшись от исполнения контракта в одностороннем порядке и не вернув деньги, уточняют в ГСУСК по Коми. "Следственными органами... возбуждено уголовное дело в отношении главы городского округа "Инта" - руководителя администрации муниципального образования городского округа "Инта", подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ)... В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение... В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - заключают в республиканском следственном управлении. ГСУСК РФ по Республике Коми не приводит персональные данные мэра Инты. Согласно данным на сайте городского округа, эту должность занимает Владимир Киселёв.

https://ria.ru/20240617/zaderzhanie-1953524756.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, жкх, инта, россия, республика коми, следственный комитет россии (ск рф)