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В Китае один человек погиб при поломке туристического эскалатора
В Китае один человек погиб при поломке туристического эскалатора - РИА Новости, 11.08.2024
В Китае один человек погиб при поломке туристического эскалатора
Один человек погиб, еще 60 получили травмы после поломки туристического эскалатора на водопаде Дэтянь, расположенном в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T04:37
2024-08-11T04:37
2024-08-11T11:04
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ПЕКИН, 11 авг — РИА Новости. Один человек погиб, еще 60 получили травмы после поломки туристического эскалатора на водопаде Дэтянь, расположенном в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, сообщила в социальной сети WeChat администрация парка, где расположен водопад. По информации администрации, в субботу отказало оборудование эскалатора, который используют для обзора водопада и называют "Волшебный ковер". "По состоянию на 18:30 (13:30 мск. — Прим. ред.) в результате инцидента погиб один турист, еще 60 туристов получили ранения, из них один тяжелое, остальные 59 легкие", — говорится в сообщении администрации.Отмечается, что после инцидента на место происшествия немедленно прибыли спасательные и пожарные службы, раненым оказали медицинскую помощь.
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в мире, гуанси-чжуанский автономный район, китай, wechat
В мире, Гуанси-Чжуанский автономный район, Китай, WeChat
В Китае один человек погиб при поломке туристического эскалатора
В Китае при поломке туристического эскалатора на водопаде Дэтянь погиб человек