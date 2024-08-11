Рейтинг@Mail.ru
В Китае один человек погиб при поломке туристического эскалатора - РИА Новости, 11.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:37 11.08.2024 (обновлено: 11:04 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/kitaj-1965461373.html
В Китае один человек погиб при поломке туристического эскалатора
В Китае один человек погиб при поломке туристического эскалатора - РИА Новости, 11.08.2024
В Китае один человек погиб при поломке туристического эскалатора
Один человек погиб, еще 60 получили травмы после поломки туристического эскалатора на водопаде Дэтянь, расположенном в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T04:37
2024-08-11T11:04
в мире
гуанси-чжуанский автономный район
китай
wechat
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770930842_0:247:3072:1974_1920x0_80_0_0_5e005d13a63171509f55cfc2d4d47aa3.jpg
ПЕКИН, 11 авг — РИА Новости. Один человек погиб, еще 60 получили травмы после поломки туристического эскалатора на водопаде Дэтянь, расположенном в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, сообщила в социальной сети WeChat администрация парка, где расположен водопад. По информации администрации, в субботу отказало оборудование эскалатора, который используют для обзора водопада и называют "Волшебный ковер". &quot;По состоянию на 18:30 (13:30 мск. — Прим. ред.) в результате инцидента погиб один турист, еще 60 туристов получили ранения, из них один тяжелое, остальные 59 легкие&quot;, — говорится в сообщении администрации.Отмечается, что после инцидента на место происшествия немедленно прибыли спасательные и пожарные службы, раненым оказали медицинскую помощь.
https://ria.ru/20231025/indoneziya-1905207474.html
гуанси-чжуанский автономный район
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770930842_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_6c3ac31200b699a0762cc95740f23894.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гуанси-чжуанский автономный район, китай, wechat
В мире, Гуанси-Чжуанский автономный район, Китай, WeChat
В Китае один человек погиб при поломке туристического эскалатора

В Китае при поломке туристического эскалатора на водопаде Дэтянь погиб человек

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 11 авг — РИА Новости. Один человек погиб, еще 60 получили травмы после поломки туристического эскалатора на водопаде Дэтянь, расположенном в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, сообщила в социальной сети WeChat администрация парка, где расположен водопад.
По информации администрации, в субботу отказало оборудование эскалатора, который используют для обзора водопада и называют "Волшебный ковер".
«

"По состоянию на 18:30 (13:30 мск. — Прим. ред.) в результате инцидента погиб один турист, еще 60 туристов получили ранения, из них один тяжелое, остальные 59 легкие", — говорится в сообщении администрации.

Отмечается, что после инцидента на место происшествия немедленно прибыли спасательные и пожарные службы, раненым оказали медицинскую помощь.
Обрушение стеклянного моста в Индонезии - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
В Индонезии обрушился стеклянный мост, погибла женщина
25 октября 2023, 17:34
 
В миреГуанси-Чжуанский автономный районКитайWeChat
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала