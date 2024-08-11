https://ria.ru/20240811/kiev-1965541383.html

"Больше личного состава": в Киеве рассказали о положении в Курской области

"Больше личного состава": в Киеве рассказали о положении в Курской области - РИА Новости, 11.08.2024

"Больше личного состава": в Киеве рассказали о положении в Курской области

Украинские войска не смогут долго продержаться в Курской области, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью каналу "Politeka". РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T18:11

2024-08-11T18:11

2024-08-11T18:11

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

россия

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Украинские войска не смогут долго продержаться в Курской области, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью каналу "Politeka"."Они все равно через определенное время, наши войска, будут выдавлены", — отметил он.Офицер сравнил положение ВСУ в курском приграничье с ситуацией в селе Крынки Херсонской области, которое украинские войска пытались безуспешно захватить, потеряв большое количество личного состава."Долго такой плацдарм продержаться не может. Следующее, чем дольше он будет держаться, тем больше личного состава будет гибнуть", — сказал Стариков.Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Владимир Зеленский погубил тысячи жизней в Крынках ради желания продать Западу "перемогу", получить славу и некий плацдарм на левом берегу, а в итоге отправил подневольных ему людей на верную смерть, получив взамен бесславие и проклятия тех, кто потерял там своих близких.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20240811/ukraina-1965522010.html

https://ria.ru/20240811/bouz-1965513854.html

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происшествия, курская область, россия, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, вооруженные силы рф