https://ria.ru/20240811/kiev-1965456442.html

В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.08.2024

В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в Киеве, сигнал тревоги объявлен также в Днепропетровской и Тернопольской областях, свидетельствуют данные... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T03:01

2024-08-11T03:01

2024-08-11T03:14

в мире

киев

тернопольская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в Киеве, сигнал тревоги объявлен также в Днепропетровской и Тернопольской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Согласно данным онлайн-карты, тревога в Киеве прозвучала в 02.58 мск, в Днепропетровской области - в 02.53. В Тернопольской области тревога звучит с 02.34 мск.По данным онлайн-ресурса, воздушная тревога по-прежнему звучит в Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Николаевской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

https://ria.ru/20240809/kiev-1965051884.html

киев

тернопольская область

россия

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в мире, киев, тернопольская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, россия