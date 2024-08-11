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Вице-президент США пообещала обнародовать предвыборную программу - РИА Новости, 11.08.2024
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01:33 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/kharris-1965453353.html
Вице-президент США пообещала обнародовать предвыборную программу
Вице-президент США пообещала обнародовать предвыборную программу - РИА Новости, 11.08.2024
Вице-президент США пообещала обнародовать предвыборную программу
Вице-президент США Камала Харрис, претендующая на высший пост, пообещала на предстоящей неделе обнародовать свою предвыборную программу, она будет сфокусирована РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T01:33
2024-08-11T01:33
в мире
сша
огайо
камала харрис
джо байден
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ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис, претендующая на высший пост, пообещала на предстоящей неделе обнародовать свою предвыборную программу, она будет сфокусирована на укреплении экономики и снижении цен. "На следующей неделе. Она будет сфокусирована на экономике, на том, что нужно сделать для снижения цен и укрепления экономики", - сказала Харрис журналистам своего пула в ответ на вопрос о сроках обнародования программы. Республиканцы винят демократическую администрацию в росте инфляции и цен, заявляя о провальной экономической политике. Вопросы снижения трат остаются главными, по данным социологов, для избирателей. Действующий американский лидер Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и поддержал своего вице-президента Камалу Харрис в качестве замены его кандидатуры. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс. Вторым лицом в команде демократов стал губернатор Миннесоты Тим Уолц.
https://ria.ru/20240810/tramp-1965404006.html
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в мире, сша, огайо, камала харрис, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Огайо, Камала Харрис, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Вице-президент США пообещала обнародовать предвыборную программу

Харрис пообещала обнародовать программу на следующей неделе

© AP Photo / Chuck BurtonКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© AP Photo / Chuck Burton
Камала Харрис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис, претендующая на высший пост, пообещала на предстоящей неделе обнародовать свою предвыборную программу, она будет сфокусирована на укреплении экономики и снижении цен.
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"На следующей неделе. Она будет сфокусирована на экономике, на том, что нужно сделать для снижения цен и укрепления экономики", - сказала Харрис журналистам своего пула в ответ на вопрос о сроках обнародования программы.
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Действующий американский лидер Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и поддержал своего вице-президента Камалу Харрис в качестве замены его кандидатуры.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс. Вторым лицом в команде демократов стал губернатор Миннесоты Тим Уолц.
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В миреСШАОгайоКамала ХаррисДжо БайденДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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