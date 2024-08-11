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Лидер ХАМАС Синвар хочет соглашения о прекращении огня, пишут СМИ - РИА Новости, 11.08.2024
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19:33 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/khamas-1965551100.html
Лидер ХАМАС Синвар хочет соглашения о прекращении огня, пишут СМИ
Лидер ХАМАС Синвар хочет соглашения о прекращении огня, пишут СМИ - РИА Новости, 11.08.2024
Лидер ХАМАС Синвар хочет соглашения о прекращении огня, пишут СМИ
Египетские и катарские посредники сообщили израильской стороне, что лидер палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар хочет соглашения о прекращении огня, сообщает РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T19:33
2024-08-11T19:33
в мире
израиль
рафах (провинция)
биньямин нетаньяху
яхья синвар
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Египетские и катарские посредники сообщили израильской стороне, что лидер палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар хочет соглашения о прекращении огня, сообщает телеканал CNN со ссылкой на израильский источник. "Как сообщил израильский источник, знакомый с ситуацией, лидер ХАМАС Яхья Синвар хочет соглашения о прекращении огня - по крайней мере об этом говорится в послании, которое египетские и катарские посредники передали израильским чиновникам в последние дни", - сообщает телеканал. При этом неясно, как к этому относится премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, а один из израильских источников сообщил телеканалу, что никто не знает чего хочет премьер. Источник добавил, что американские чиновники ясно дали понять израильским коллегам, что, по их мнению, настало время заключить соглашение о прекращении огня, чтобы избежать разрастания конфликта в регионе. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,6 тысячи человек, более 91,5 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделён на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утверждённой СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240811/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240809/khamas-1965237493.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), биньямин нетаньяху, яхья синвар, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Биньямин Нетаньяху, Яхья Синвар, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Лидер ХАМАС Синвар хочет соглашения о прекращении огня, пишут СМИ

CNN: лидер ХАМАС Яхья Синвар хочет соглашения о прекращении огня

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Египетские и катарские посредники сообщили израильской стороне, что лидер палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар хочет соглашения о прекращении огня, сообщает телеканал CNN со ссылкой на израильский источник.
"Как сообщил израильский источник, знакомый с ситуацией, лидер ХАМАС Яхья Синвар хочет соглашения о прекращении огня - по крайней мере об этом говорится в послании, которое египетские и катарские посредники передали израильским чиновникам в последние дни", - сообщает телеканал.
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При этом неясно, как к этому относится премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, а один из израильских источников сообщил телеканалу, что никто не знает чего хочет премьер. Источник добавил, что американские чиновники ясно дали понять израильским коллегам, что, по их мнению, настало время заключить соглашение о прекращении огня, чтобы избежать разрастания конфликта в регионе.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,6 тысячи человек, более 91,5 тысячи пострадали.
Сектор Газа фактически оказался разделён на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утверждённой СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильРафах (провинция)Биньямин НетаньяхуЯхья СинварХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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