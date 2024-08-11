https://ria.ru/20240811/khamas--1965571205.html

ХАМАС отказалось участвовать в обсуждении остановки огня в Газе 15 августа

ХАМАС отказалось участвовать в обсуждении остановки огня в Газе 15 августа - РИА Новости, 11.08.2024

ХАМАС отказалось участвовать в обсуждении остановки огня в Газе 15 августа

Палестинское движение ХАМАС заявило, что отказывается от приглашения США, Катара и Египта участвовать в финальном раунде переговоров с Израилем по прекращению... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T23:45

2024-08-11T23:45

2024-08-11T23:45

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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оон

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биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что отказывается от приглашения США, Катара и Египта участвовать в финальном раунде переговоров с Израилем по прекращению огня в секторе Газа, который запланирован на 15 августа, сообщает портал Axios со ссылкой на заявление движения. Ранее Египет, Катар и США призвали Израиль и ХАМАС возобновить 14-15 августа обсуждение условий прекращения огня. Лидеры трех стран заявили, что готовы представить окончательное предложение для достижения сделки. "ХАМАС заявил, что отказывается от приглашения США, Катара и Египта участвовать в финальном раунде переговоров по прекращению огня в секторе Газа, который запланирован на четверг", - говорится на сайте портала. Axios добавляет со ссылкой на заявление ХАМАС, что среди причин своего решения движение назвало новые условия, представленные недавно премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и последние удары Израиля по сектору Газа. Как сообщил порталу высокопоставленный израильский чиновник, участвующий в переговорах, заявление ХАМАС является "тактическим ходом перед возможной атакой Ирана и ливанского движения "Хезболлах"" и попыткой добиться более выгодных условий сделки. "Если ХАМАС не сядет за стол переговоров, мы продолжим уничтожать их силы в секторе Газа", - цитирует портал израильского чиновника. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на заявление движения передавало, что движение ХАМАС попросило посредников переговоров с Израилем представить план по соглашению о прекращении огня в секторе Газа, согласованный движением в июле, вместо того, чтобы начинать новые переговоры. Согласно агентству, ХАМАС требует внедрения документа, согласованного движением 2 июля и основанного на видении президента США Джо Байдена и резолюции Совета безопасности ООН. В июле Израиль и ХАМАС через посредников возобновили переговоры о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Переговорный процесс находился в тупике более месяца с момента, когда Байден от имени Израиля озвучил новый план по урегулированию конфликта в палестинском анклаве. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,6 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240811/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240809/khamas-1965237493.html

https://ria.ru/20240809/mid-1965196721.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, оон, хезболла, джо байден, биньямин нетаньяху, исмаил хания, катар, израиль, сша, в мире