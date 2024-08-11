https://ria.ru/20240811/khamas--1965567672.html

ХАМАС попросило посредников принять план Байдена по остановке огня в Газе

ХАМАС попросило посредников принять план Байдена по остановке огня в Газе - РИА Новости, 11.08.2024

ХАМАС попросило посредников принять план Байдена по остановке огня в Газе

Палестинское движение ХАМАС попросило посредников переговоров с Израилем представить план по соглашению о прекращении огня в секторе Газа, согласованный... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T22:48

2024-08-11T22:48

2024-08-11T22:48

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС попросило посредников переговоров с Израилем представить план по соглашению о прекращении огня в секторе Газа, согласованный движением в июле, вместо того, чтобы начинать новые переговоры, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление движения. Согласно агентству, ХАМАС требует внедрения документа, согласованного движением 2 июля и основанного на видении президента США Джо Байдена и резолюции Совета безопасности ООН. "Движение призывает посредников представить план по реализации того, что было согласовано движением 2 июля 2024 года на основе видения Байдена и резолюции Совета безопасности ООН. Посредники должны навязать это оккупационному режиму (Израилю) вместо того, чтобы проводить дальнейшие раунды переговоров или выдвигать новые предложения, которые обеспечили бы прикрытие для оккупационной агрессии и дали бы ему больше времени для продолжения геноцида против нашего народа", - цитирует агентство заявление движения. Ранее Египет, Катар и США призвали Израиль и ХАМАС возобновить 14-15 августа обсуждение условий прекращения огня. Лидеры трех стран заявили, что готовы представить окончательное предложение для достижения сделки. Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Ливана Абдалла Бу Хабиб отметил в полученной РИА Новости копии заявления, что правительство Ливана осознает важность завершения работы над соглашением о прекращении огня и освобождения заключенных и задержанных на основе принципов, установленных Байденом и одобренных резолюцией 2735 Совета безопасности ООН. В июле Израиль и ХАМАС через посредников возобновили переговоры о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Переговорный процесс находился в тупике более месяца с момента, когда Байден от имени Израиля озвучил новый план по урегулированию конфликта в палестинском анклаве. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,6 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240811/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240811/khamas-1965551100.html

https://ria.ru/20240809/khamas-1965237493.html

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в мире, израиль, сша, джо байден, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году