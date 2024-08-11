https://ria.ru/20240811/kater-1965528317.html

В Сочи катер наехал на купающегося в море мужчину и скрылся

В Сочи катер наехал на купающегося в море мужчину и скрылся - РИА Новости, 11.08.2024

В Сочи катер наехал на купающегося в море мужчину и скрылся

Проверка проводится по факту инцидента, при котором водитель катера наехал на мужчину в акватории Сочи, а после скрылся, сообщили в Telegram-канале Западного... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T16:53

2024-08-11T16:53

2024-08-11T16:53

происшествия

сочи

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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СОЧИ, 11 авг – РИА Новости. Проверка проводится по факту инцидента, при котором водитель катера наехал на мужчину в акватории Сочи, а после скрылся, сообщили в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. По данным следствия, ЧП произошло 10 августа в акватории моря близ пляжа "Мыс Видный" в Хостинском районе Сочи. Предварительно установлено, что водитель катера, не обеспечив безопасное расстояние и скорость движения, совершил наезд на купающегося в море мужчину, а после скрылся. "Краснодарским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту наезда катера на мужчину в акватории Черного моря", - говорится в сообщении межрегионального СК на транспорте. Личность водителя транспортного средства устанавливается, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20240727/moskva-1962362670.html

сочи

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сочи, россия, следственный комитет россии (ск рф)