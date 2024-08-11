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В Сочи катер наехал на купающегося в море мужчину и скрылся
В Сочи катер наехал на купающегося в море мужчину и скрылся - РИА Новости, 11.08.2024
В Сочи катер наехал на купающегося в море мужчину и скрылся
Проверка проводится по факту инцидента, при котором водитель катера наехал на мужчину в акватории Сочи, а после скрылся, сообщили в Telegram-канале Западного... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T16:53
2024-08-11T16:53
2024-08-11T16:53
происшествия
сочи
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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СОЧИ, 11 авг – РИА Новости. Проверка проводится по факту инцидента, при котором водитель катера наехал на мужчину в акватории Сочи, а после скрылся, сообщили в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. По данным следствия, ЧП произошло 10 августа в акватории моря близ пляжа "Мыс Видный" в Хостинском районе Сочи. Предварительно установлено, что водитель катера, не обеспечив безопасное расстояние и скорость движения, совершил наезд на купающегося в море мужчину, а после скрылся. "Краснодарским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту наезда катера на мужчину в акватории Черного моря", - говорится в сообщении межрегионального СК на транспорте. Личность водителя транспортного средства устанавливается, уточнили в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сочи, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Сочи катер наехал на купающегося в море мужчину и скрылся
СК начал проверку после наезда катера на мужчину в акватории Сочи
СОЧИ, 11 авг – РИА Новости.
Проверка проводится по факту инцидента, при котором водитель катера наехал на мужчину в акватории Сочи, а после скрылся, сообщили в Telegram-канале
Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
По данным следствия, ЧП произошло 10 августа в акватории моря близ пляжа "Мыс Видный" в Хостинском районе Сочи. Предварительно установлено, что водитель катера, не обеспечив безопасное расстояние и скорость движения, совершил наезд на купающегося в море мужчину, а после скрылся.
"Краснодарским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту наезда катера на мужчину в акватории Черного моря", - говорится в сообщении межрегионального СК на транспорте.
Личность водителя транспортного средства устанавливается, уточнили в ведомстве.