https://ria.ru/20240811/kadyrov-1965554872.html

Кадыров: вооружение уничтоженной под Курском колонны ВСУ указывает на НАТО

Кадыров: вооружение уничтоженной под Курском колонны ВСУ указывает на НАТО - РИА Новости, 11.08.2024

Кадыров: вооружение уничтоженной под Курском колонны ВСУ указывает на НАТО

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что характер амуниции и вооружения уничтоженной в Курской области колонны ВСУ доказывает, что к диверсионному плану имеют... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T20:09

2024-08-11T20:09

2024-08-11T20:09

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

нато

безопасность

рамзан кадыров

курская область

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что характер амуниции и вооружения уничтоженной в Курской области колонны ВСУ доказывает, что к диверсионному плану имеют отношение силы НАТО."Характер амуниции и вооружения доказывает, что к этому диверсионному плану имеют прямое отношение натовские силы. Рассчитывали на долгое пребывание на территории Российской Федерации", - написал он в своем Telegram-канале.

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вооруженные силы украины, нато, безопасность, рамзан кадыров, курская область