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Кадыров: вооружение уничтоженной под Курском колонны ВСУ указывает на НАТО - РИА Новости, 11.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:09 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/kadyrov-1965554872.html
Кадыров: вооружение уничтоженной под Курском колонны ВСУ указывает на НАТО
Кадыров: вооружение уничтоженной под Курском колонны ВСУ указывает на НАТО - РИА Новости, 11.08.2024
Кадыров: вооружение уничтоженной под Курском колонны ВСУ указывает на НАТО
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что характер амуниции и вооружения уничтоженной в Курской области колонны ВСУ доказывает, что к диверсионному плану имеют... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T20:09
2024-08-11T20:09
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
нато
безопасность
рамзан кадыров
курская область
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что характер амуниции и вооружения уничтоженной в Курской области колонны ВСУ доказывает, что к диверсионному плану имеют отношение силы НАТО."Характер амуниции и вооружения доказывает, что к этому диверсионному плану имеют прямое отношение натовские силы. Рассчитывали на долгое пребывание на территории Российской Федерации", - написал он в своем Telegram-канале.
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вооруженные силы украины, нато, безопасность, рамзан кадыров, курская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, НАТО, Безопасность, Рамзан Кадыров, Курская область
Кадыров: вооружение уничтоженной под Курском колонны ВСУ указывает на НАТО

Кадыров: вооружение уничтоженной под Курском колонны ВСУ указывает на силы НАТО

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что характер амуниции и вооружения уничтоженной в Курской области колонны ВСУ доказывает, что к диверсионному плану имеют отношение силы НАТО.
"Характер амуниции и вооружения доказывает, что к этому диверсионному плану имеют прямое отношение натовские силы. Рассчитывали на долгое пребывание на территории Российской Федерации", - написал он в своем Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Рывок отчаяния перед капитуляцией: раскрыты планы атаки на Курскую область
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныНАТОБезопасностьРамзан КадыровКурская область
 
 
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