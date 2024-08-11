https://ria.ru/20240811/kadyrov-1965553989.html

Кадыров сообщил об уничтожении колонны техники ВСУ в Курской области

Кадыров сообщил об уничтожении колонны техники ВСУ в Курской области - РИА Новости, 11.08.2024

Кадыров сообщил об уничтожении колонны техники ВСУ в Курской области

В Курской области уничтожена колонна техники ВСУ вместе с личным составом, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T20:02

2024-08-11T20:02

2024-08-11T20:23

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

безопасность

рамзан кадыров

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В Курской области уничтожена колонна техники ВСУ вместе с личным составом, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале."Военнослужащие полка "Ахмат-Чечня" Минобороны РФ под руководством дорогого брата Асламбека Салиева, совместно с 810-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты уничтожили колонну укронатовской техники вместе с личным составом", - написал он.Кадыров добавил, что уцелевшие были заблокированы недалеко от места боевого соприкосновения.

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

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курская область, вооруженные силы украины, безопасность, рамзан кадыров, россия