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Кадыров сообщил об уничтожении колонны техники ВСУ в Курской области
Кадыров сообщил об уничтожении колонны техники ВСУ в Курской области - РИА Новости, 11.08.2024
Кадыров сообщил об уничтожении колонны техники ВСУ в Курской области
В Курской области уничтожена колонна техники ВСУ вместе с личным составом, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T20:02
2024-08-11T20:02
2024-08-11T20:23
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рамзан кадыров
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В Курской области уничтожена колонна техники ВСУ вместе с личным составом, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале."Военнослужащие полка "Ахмат-Чечня" Минобороны РФ под руководством дорогого брата Асламбека Салиева, совместно с 810-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты уничтожили колонну укронатовской техники вместе с личным составом", - написал он.Кадыров добавил, что уцелевшие были заблокированы недалеко от места боевого соприкосновения.
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курская область, вооруженные силы украины, безопасность, рамзан кадыров, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Рамзан Кадыров, Россия
Кадыров сообщил об уничтожении колонны техники ВСУ в Курской области
Кадыров: под Курском уничтожили колонну техники ВСУ с личным составом