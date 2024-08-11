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Кадыров сообщил об уничтожении колонны техники ВСУ в Курской области - РИА Новости, 11.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:02 11.08.2024 (обновлено: 20:23 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/kadyrov-1965553989.html
Кадыров сообщил об уничтожении колонны техники ВСУ в Курской области
Кадыров сообщил об уничтожении колонны техники ВСУ в Курской области - РИА Новости, 11.08.2024
Кадыров сообщил об уничтожении колонны техники ВСУ в Курской области
В Курской области уничтожена колонна техники ВСУ вместе с личным составом, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T20:02
2024-08-11T20:23
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
рамзан кадыров
россия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В Курской области уничтожена колонна техники ВСУ вместе с личным составом, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале."Военнослужащие полка "Ахмат-Чечня" Минобороны РФ под руководством дорогого брата Асламбека Салиева, совместно с 810-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты уничтожили колонну укронатовской техники вместе с личным составом", - написал он.Кадыров добавил, что уцелевшие были заблокированы недалеко от места боевого соприкосновения.
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
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курская область, вооруженные силы украины, безопасность, рамзан кадыров, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Рамзан Кадыров, Россия
Кадыров сообщил об уничтожении колонны техники ВСУ в Курской области

Кадыров: под Курском уничтожили колонну техники ВСУ с личным составом

© Kadyrov_95 / TelegramУничтоженный бронеавтомобиль ВСУ в Курской области. Кадр видео
Уничтоженный бронеавтомобиль ВСУ в Курской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© Kadyrov_95 / Telegram
Уничтоженный бронеавтомобиль ВСУ в Курской области. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В Курской области уничтожена колонна техники ВСУ вместе с личным составом, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
"Военнослужащие полка "Ахмат-Чечня" Минобороны РФ под руководством дорогого брата Асламбека Салиева, совместно с 810-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты уничтожили колонну укронатовской техники вместе с личным составом", - написал он.
Кадыров добавил, что уцелевшие были заблокированы недалеко от места боевого соприкосновения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьРамзан КадыровРоссия
 
 
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