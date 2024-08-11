https://ria.ru/20240811/kadyrov-1965526528.html

Чечня готова принять жителей Курской области, заявил Кадыров

Чечня готова принять жителей Курской области, заявил Кадыров - РИА Новости, 11.08.2024

Чечня готова принять жителей Курской области, заявил Кадыров

Чечня при необходимости готова принять людей, выехавших из Курской области, заявил глава республики Рамзан Кадыров. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T16:38

2024-08-11T16:38

2024-08-11T16:38

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

рамзан кадыров

курская область

россия

брянская область

валерий герасимов

владимир путин

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ГРОЗНЫЙ, 11 авг - РИА Новости. Чечня при необходимости готова принять людей, выехавших из Курской области, заявил глава республики Рамзан Кадыров. "Дал поручение соответствующим органам оперативно создать максимально комфортные условия для принятия, при необходимости, беженцев из Курской области. Я лично слежу за ситуацией в данном регионе и готов приложить все необходимые усилия для содействия федеральному центру в ликвидации возникшей чрезвычайной ситуации", — написал Кадыров в своём Telegram-канале. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

курская область

россия

брянская область

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вооруженные силы украины, рамзан кадыров, курская область, россия, брянская область, валерий герасимов, владимир путин, общество