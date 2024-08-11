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Чечня готова принять жителей Курской области, заявил Кадыров - РИА Новости, 11.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:38 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/kadyrov-1965526528.html
Чечня готова принять жителей Курской области, заявил Кадыров
Чечня готова принять жителей Курской области, заявил Кадыров - РИА Новости, 11.08.2024
Чечня готова принять жителей Курской области, заявил Кадыров
Чечня при необходимости готова принять людей, выехавших из Курской области, заявил глава республики Рамзан Кадыров. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T16:38
2024-08-11T16:38
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
рамзан кадыров
курская область
россия
брянская область
валерий герасимов
владимир путин
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ГРОЗНЫЙ, 11 авг - РИА Новости. Чечня при необходимости готова принять людей, выехавших из Курской области, заявил глава республики Рамзан Кадыров. "Дал поручение соответствующим органам оперативно создать максимально комфортные условия для принятия, при необходимости, беженцев из Курской области. Я лично слежу за ситуацией в данном регионе и готов приложить все необходимые усилия для содействия федеральному центру в ликвидации возникшей чрезвычайной ситуации", — написал Кадыров в своём Telegram-канале. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
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вооруженные силы украины, рамзан кадыров, курская область, россия, брянская область, валерий герасимов, владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Рамзан Кадыров, Курская область, Россия, Брянская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Общество
Чечня готова принять жителей Курской области, заявил Кадыров

Рамзан Кадыров: Чечня готова при необходимости принять людей из Курской области

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 11 авг - РИА Новости. Чечня при необходимости готова принять людей, выехавших из Курской области, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
"Дал поручение соответствующим органам оперативно создать максимально комфортные условия для принятия, при необходимости, беженцев из Курской области. Я лично слежу за ситуацией в данном регионе и готов приложить все необходимые усилия для содействия федеральному центру в ликвидации возникшей чрезвычайной ситуации", — написал Кадыров в своём Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Отчаянное нападение на Курскую область означает конец Украины
7 августа, 08:00
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим контртеррористической операции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
За террористической атакой в Курской области стоят США
10 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРамзан КадыровКурская областьРоссияБрянская областьВалерий ГерасимовВладимир ПутинОбщество
 
 
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