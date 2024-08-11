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В Тель-Авиве пообещали беспрецедентный ответ на возможный удар по Израилю - РИА Новости, 11.08.2024
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20:57 11.08.2024 (обновлено: 21:00 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/izrail-1965557894.html
В Тель-Авиве пообещали беспрецедентный ответ на возможный удар по Израилю
В Тель-Авиве пообещали беспрецедентный ответ на возможный удар по Израилю - РИА Новости, 11.08.2024
В Тель-Авиве пообещали беспрецедентный ответ на возможный удар по Израилю
Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Тель-Авив ответит на ожидаемый удар со стороны Ирана или ливанского движения "Хезболлах" беспрецедентным... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T20:57
2024-08-11T21:00
в мире
израиль
иран
хезболла
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Тель-Авив ответит на ожидаемый удар со стороны Ирана или ливанского движения "Хезболлах" беспрецедентным образом, сообщает газета Times of Israel. "Министр обороны Йоав Галлант говорит новобранцам, что в случае беспрецедентной атаки со стороны Ирана и "Хезболлах" Израиль будет действовать так, как не действовал никогда раньше", - пишет издание. ХАМАС сообщило 31 июля о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители заявили, что не комментируют убийство Хании. США не причастны к гибели главы политбюро ХАМАС, заявил позже зампостпреда Соединенных Штатов в ООН Роберт Вуд.
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в мире, израиль, иран, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Иран, Хезболла, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Тель-Авиве пообещали беспрецедентный ответ на возможный удар по Израилю

Галлант: Израиль ответит на удар Ирана или "Хезболлы" беспрецедентным образом

© AP Photo / Tsafrir AbayovИстребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Тель-Авив ответит на ожидаемый удар со стороны Ирана или ливанского движения "Хезболлах" беспрецедентным образом, сообщает газета Times of Israel.
"Министр обороны Йоав Галлант говорит новобранцам, что в случае беспрецедентной атаки со стороны Ирана и "Хезболлах" Израиль будет действовать так, как не действовал никогда раньше", - пишет издание.
ХАМАС сообщило 31 июля о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители заявили, что не комментируют убийство Хании. США не причастны к гибели главы политбюро ХАМАС, заявил позже зампостпреда Соединенных Штатов в ООН Роберт Вуд.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
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В миреИзраильИранХезболлаХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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