https://ria.ru/20240811/izrail-1965557894.html

В Тель-Авиве пообещали беспрецедентный ответ на возможный удар по Израилю

В Тель-Авиве пообещали беспрецедентный ответ на возможный удар по Израилю - РИА Новости, 11.08.2024

В Тель-Авиве пообещали беспрецедентный ответ на возможный удар по Израилю

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Тель-Авив ответит на ожидаемый удар со стороны Ирана или ливанского движения "Хезболлах" беспрецедентным... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T20:57

2024-08-11T20:57

2024-08-11T21:00

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иран

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хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Тель-Авив ответит на ожидаемый удар со стороны Ирана или ливанского движения "Хезболлах" беспрецедентным образом, сообщает газета Times of Israel. "Министр обороны Йоав Галлант говорит новобранцам, что в случае беспрецедентной атаки со стороны Ирана и "Хезболлах" Израиль будет действовать так, как не действовал никогда раньше", - пишет издание. ХАМАС сообщило 31 июля о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители заявили, что не комментируют убийство Хании. США не причастны к гибели главы политбюро ХАМАС, заявил позже зампостпреда Соединенных Штатов в ООН Роберт Вуд.

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в мире, израиль, иран, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году