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В Курской области "Искандер-М" уничтожил украинскую установку ЗРК "Бук-М1" - РИА Новости, 11.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:34 11.08.2024 (обновлено: 14:35 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/iskander-m-1965511962.html
В Курской области "Искандер-М" уничтожил украинскую установку ЗРК "Бук-М1"
В Курской области "Искандер-М" уничтожил украинскую установку ЗРК "Бук-М1" - РИА Новости, 11.08.2024
В Курской области "Искандер-М" уничтожил украинскую установку ЗРК "Бук-М1"
Ударом "Искандер-М" уничтожена украинская САУ ЗРК "Бук-М1" в районе Любимовки в Курской области, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T14:34
2024-08-11T14:35
специальная военная операция на украине
курская область
россия
сумская область
безопасность
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Ударом "Искандер-М" уничтожена украинская САУ ЗРК "Бук-М1" в районе Любимовки в Курской области, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе Любимовки", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в районе города Лебедин Сумской области поражены три пусковые установки и уничтожена радиолокационная станция AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса "Patriot" производства США.
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курская область, россия, сумская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Сумская область, Безопасность
В Курской области "Искандер-М" уничтожил украинскую установку ЗРК "Бук-М1"

МО РФ: "Искандер-М" уничтожил украинскую САУ ЗРК "Бук-М1" в районе Любимовки

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкЗагрузка крылатыми ракетами пусковой установки комплекса "Искандер-М"
Загрузка крылатыми ракетами пусковой установки комплекса Искандер-М - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
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Загрузка крылатыми ракетами пусковой установки комплекса "Искандер-М". Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Ударом "Искандер-М" уничтожена украинская САУ ЗРК "Бук-М1" в районе Любимовки в Курской области, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе Любимовки", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в районе города Лебедин Сумской области поражены три пусковые установки и уничтожена радиолокационная станция AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса "Patriot" производства США.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСумская областьБезопасность
 
 
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