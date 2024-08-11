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В Курской области "Искандер-М" уничтожил украинскую установку ЗРК "Бук-М1"
В Курской области "Искандер-М" уничтожил украинскую установку ЗРК "Бук-М1" - РИА Новости, 11.08.2024
В Курской области "Искандер-М" уничтожил украинскую установку ЗРК "Бук-М1"
Ударом "Искандер-М" уничтожена украинская САУ ЗРК "Бук-М1" в районе Любимовки в Курской области, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T14:34
2024-08-11T14:34
2024-08-11T14:35
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Ударом "Искандер-М" уничтожена украинская САУ ЗРК "Бук-М1" в районе Любимовки в Курской области, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе Любимовки", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в районе города Лебедин Сумской области поражены три пусковые установки и уничтожена радиолокационная станция AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса "Patriot" производства США.
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курская область, россия, сумская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Сумская область, Безопасность
В Курской области "Искандер-М" уничтожил украинскую установку ЗРК "Бук-М1"
МО РФ: "Искандер-М" уничтожил украинскую САУ ЗРК "Бук-М1" в районе Любимовки