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В Курской области "Искандер-М" уничтожил украинскую установку ЗРК "Бук-М1"

В Курской области "Искандер-М" уничтожил украинскую установку ЗРК "Бук-М1" - РИА Новости, 11.08.2024

В Курской области "Искандер-М" уничтожил украинскую установку ЗРК "Бук-М1"

Ударом "Искандер-М" уничтожена украинская САУ ЗРК "Бук-М1" в районе Любимовки в Курской области, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T14:34

2024-08-11T14:34

2024-08-11T14:35

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Ударом "Искандер-М" уничтожена украинская САУ ЗРК "Бук-М1" в районе Любимовки в Курской области, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе Любимовки", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в районе города Лебедин Сумской области поражены три пусковые установки и уничтожена радиолокационная станция AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса "Patriot" производства США.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, россия, сумская область, безопасность