Во время беспорядков в Северной Ирландии пострадали десять полицейских

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. По меньшей мере десять полицейских пострадали в ходе беспорядков в североирландском городе Лондондерри, сообщает полиция Северной Ирландии на сайте. В субботу в городе пошел ежегодный парад протестантской организации Apprentice Boys, время от времени проведение этих парадов вызывает протесты местных католиков. "Вчера вечером, в субботу, 10 августа, полиция в течение нескольких часов устраняла беспорядки на улице Нейлорс-Роу в Дерри/Лондондерри... В результате беспорядков 10 полицейских получили ранения", - говорится в заявлении на сайте полиции. Как отмечается в заявлении, участники беспорядков использовали для нападения на полицейских фейерверки, бутылки с зажигательной смесью и "другие снаряды", полиция при разгоне беспорядков использовала собак. Начальник местного отдела полиции назвал действия участников беспорядков "позорным и бессмысленным насилием", подчеркнув, что полицейские смогли задержать одного человека и постараются привлечь к ответственности всех причастных к насилию. Накануне столица Северной Ирландии Белфаст становилась местом стычек с полицией на фоне антиимигрантских протестов, вспыхнувших после убийства детей в Саутпорте. В правоохранителей бросали зажигательные смеси и запускали фейерверки, сообщалось о подожженных кафе, магазинах, мусорных контейнерах и полицейском транспорте. В 1921 году Ирландия была разделена на две части. Меньшая, северная часть (Ольстер), населенная преимущественно потомками выходцев из Англии и Шотландии, осталась в составе Великобритании, тогда как остальная часть стала британским доминионом.
"Вчера вечером, в субботу, 10 августа, полиция в течение нескольких часов устраняла беспорядки на улице Нейлорс-Роу в Дерри/Лондондерри... В результате беспорядков 10 полицейских получили ранения", - говорится в заявлении на сайте полиции.
Как отмечается в заявлении, участники беспорядков использовали для нападения на полицейских фейерверки, бутылки с зажигательной смесью и "другие снаряды", полиция при разгоне беспорядков использовала собак. Начальник местного отдела полиции назвал действия участников беспорядков "позорным и бессмысленным насилием", подчеркнув, что полицейские смогли задержать одного человека и постараются привлечь к ответственности всех причастных к насилию.
Накануне столица Северной Ирландии Белфаст становилась местом стычек с полицией на фоне антиимигрантских протестов, вспыхнувших после убийства детей в Саутпорте. В правоохранителей бросали зажигательные смеси и запускали фейерверки, сообщалось о подожженных кафе, магазинах, мусорных контейнерах и полицейском транспорте.
В 1921 году Ирландия была разделена на две части. Меньшая, северная часть (Ольстер), населенная преимущественно потомками выходцев из Англии и Шотландии, осталась в составе Великобритании, тогда как остальная часть стала британским доминионом.
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