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Во время беспорядков в Северной Ирландии пострадали десять полицейских - РИА Новости, 11.08.2024
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16:11 11.08.2024 (обновлено: 16:12 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/irlandija-1965522630.html
Во время беспорядков в Северной Ирландии пострадали десять полицейских
Во время беспорядков в Северной Ирландии пострадали десять полицейских - РИА Новости, 11.08.2024
Во время беспорядков в Северной Ирландии пострадали десять полицейских
По меньшей мере десять полицейских пострадали в ходе беспорядков в североирландском городе Лондондерри, сообщает полиция Северной Ирландии на сайте. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T16:11
2024-08-11T16:12
в мире
северная ирландия
белфаст
беспорядки в британии
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. По меньшей мере десять полицейских пострадали в ходе беспорядков в североирландском городе Лондондерри, сообщает полиция Северной Ирландии на сайте. В субботу в городе пошел ежегодный парад протестантской организации Apprentice Boys, время от времени проведение этих парадов вызывает протесты местных католиков. "Вчера вечером, в субботу, 10 августа, полиция в течение нескольких часов устраняла беспорядки на улице Нейлорс-Роу в Дерри/Лондондерри... В результате беспорядков 10 полицейских получили ранения", - говорится в заявлении на сайте полиции. Как отмечается в заявлении, участники беспорядков использовали для нападения на полицейских фейерверки, бутылки с зажигательной смесью и "другие снаряды", полиция при разгоне беспорядков использовала собак. Начальник местного отдела полиции назвал действия участников беспорядков "позорным и бессмысленным насилием", подчеркнув, что полицейские смогли задержать одного человека и постараются привлечь к ответственности всех причастных к насилию. Накануне столица Северной Ирландии Белфаст становилась местом стычек с полицией на фоне антиимигрантских протестов, вспыхнувших после убийства детей в Саутпорте. В правоохранителей бросали зажигательные смеси и запускали фейерверки, сообщалось о подожженных кафе, магазинах, мусорных контейнерах и полицейском транспорте. В 1921 году Ирландия была разделена на две части. Меньшая, северная часть (Ольстер), населенная преимущественно потомками выходцев из Англии и Шотландии, осталась в составе Великобритании, тогда как остальная часть стала британским доминионом.
https://ria.ru/20240802/london-1963544710.html
северная ирландия
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в мире, северная ирландия, белфаст, беспорядки в британии
В мире, Северная Ирландия, Белфаст, Беспорядки в Британии
Во время беспорядков в Северной Ирландии пострадали десять полицейских

Минимум 10 полицейских пострадали при беспорядках в североирландском Лондондерри

© AP Photo / Peter MorrisonПолицейские в Северной Ирландии
Полицейские в Северной Ирландии - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© AP Photo / Peter Morrison
Полицейские в Северной Ирландии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. По меньшей мере десять полицейских пострадали в ходе беспорядков в североирландском городе Лондондерри, сообщает полиция Северной Ирландии на сайте.
В субботу в городе пошел ежегодный парад протестантской организации Apprentice Boys, время от времени проведение этих парадов вызывает протесты местных католиков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Лондон снова нашел русский след: Ижевск спровоцировал беспорядки в Англии
2 августа, 08:00
"Вчера вечером, в субботу, 10 августа, полиция в течение нескольких часов устраняла беспорядки на улице Нейлорс-Роу в Дерри/Лондондерри... В результате беспорядков 10 полицейских получили ранения", - говорится в заявлении на сайте полиции.
Как отмечается в заявлении, участники беспорядков использовали для нападения на полицейских фейерверки, бутылки с зажигательной смесью и "другие снаряды", полиция при разгоне беспорядков использовала собак. Начальник местного отдела полиции назвал действия участников беспорядков "позорным и бессмысленным насилием", подчеркнув, что полицейские смогли задержать одного человека и постараются привлечь к ответственности всех причастных к насилию.
Накануне столица Северной Ирландии Белфаст становилась местом стычек с полицией на фоне антиимигрантских протестов, вспыхнувших после убийства детей в Саутпорте. В правоохранителей бросали зажигательные смеси и запускали фейерверки, сообщалось о подожженных кафе, магазинах, мусорных контейнерах и полицейском транспорте.
В 1921 году Ирландия была разделена на две части. Меньшая, северная часть (Ольстер), населенная преимущественно потомками выходцев из Англии и Шотландии, осталась в составе Великобритании, тогда как остальная часть стала британским доминионом.
Беспорядки в Великобритании
© AFP 2024 / Justin Tallis

Инцидент, из-за которого все началось, произошел в Саутпорте 29 июля: подросток набросился с ножом на участников занятия для детей по танцам и йоге.

Полицейские во время акции протеста в Бристоле

Инцидент, из-за которого все началось, произошел в Саутпорте 29 июля: подросток набросился с ножом на участников занятия для детей по танцам и йоге.

© AFP 2024 / Justin Tallis
1 из 12
© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS

Трое детей погибли, еще несколько детей и по крайней мере двоих взрослых доставили в больницу в критическом состоянии.

Акция протеста в Бристоле

Трое детей погибли, еще несколько детей и по крайней мере двоих взрослых доставили в больницу в критическом состоянии.

© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS
2 из 12
© AFP 2024 / Justin Tallis

Полиция задержала 17-летнего подростка. Ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия.

Полицейские во время акции протеста в Бристоле

Полиция задержала 17-летнего подростка. Ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия.

© AFP 2024 / Justin Tallis
3 из 12
© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS

При этом полицейские заявили, что не связывают нападение с терроризмом.

Протестующие во время акции протеста в Бристоле

При этом полицейские заявили, что не связывают нападение с терроризмом.

© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS
4 из 12
© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS

После этого в Саутпорте, Лондоне и других городах начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и беспорядки.

Полиция и протестующие в Бристоле

После этого в Саутпорте, Лондоне и других городах начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и беспорядки.

© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS
5 из 12
© AFP 2024 / DARREN STAPLES

В некоторых городах в полицейских бросали яйца и бутылки.

Задержание протестующих в Ноттингеме

В некоторых городах в полицейских бросали яйца и бутылки.

© AFP 2024 / DARREN STAPLES
6 из 12
© AFP 2024 / Peter Powell

Причиной стало распространение информации о том, что подозреваемый — беженец.

Полицейские защищаются от кирпичей, брошенных протестующими во время акции протеста в Ливерпуле

Причиной стало распространение информации о том, что подозреваемый — беженец.

© AFP 2024 / Peter Powell
7 из 12
© AFP 2024 / Justin Tallis

Позднее телеканал Sky News сообщил, что нападавший — уроженец Уэльса из руандийской семьи.

Полицейские во время акции протеста в Бристоле

Позднее телеканал Sky News сообщил, что нападавший — уроженец Уэльса из руандийской семьи.

© AFP 2024 / Justin Tallis
8 из 12
© AFP 2024 / Justin Tallis

Полиция полагает, что беспорядки организовали сторонники крайне правого движения "Лига английской обороны".

Задержание протестующих в Бристоле

Полиция полагает, что беспорядки организовали сторонники крайне правого движения "Лига английской обороны".

© AFP 2024 / Justin Tallis
9 из 12
© AFP 2024 / Justin Tallis

Некоторые британские СМИ увидели в разжигании ультраправых протестов российский след.

Задержание протестующих в Бристоле

Некоторые британские СМИ увидели в разжигании ультраправых протестов российский след.

© AFP 2024 / Justin Tallis
10 из 12
© AFP 2024 / DARREN STAPLES

Посольство в Лондоне отвергло эти обвинения.

Полицейские во время акции протеста в Ноттингеме

Посольство в Лондоне отвергло эти обвинения.

© AFP 2024 / DARREN STAPLES
11 из 12
© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS

Илон Маск на фоне массовых беспорядков предрек гражданскую войну в Великобритании.

Девушка с плакатом на акции протеста в Бристоле

Илон Маск на фоне массовых беспорядков предрек гражданскую войну в Великобритании.

© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS
12 из 12

Инцидент, из-за которого все началось, произошел в Саутпорте 29 июля: подросток набросился с ножом на участников занятия для детей по танцам и йоге.

© AFP 2024 / Justin Tallis
1 из 12

Трое детей погибли, еще несколько детей и по крайней мере двоих взрослых доставили в больницу в критическом состоянии.

© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS
2 из 12

Полиция задержала 17-летнего подростка. Ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия.

© AFP 2024 / Justin Tallis
3 из 12

При этом полицейские заявили, что не связывают нападение с терроризмом.

© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS
4 из 12

После этого в Саутпорте, Лондоне и других городах начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и беспорядки.

© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS
5 из 12

В некоторых городах в полицейских бросали яйца и бутылки.

© AFP 2024 / DARREN STAPLES
6 из 12

Причиной стало распространение информации о том, что подозреваемый — беженец.

© AFP 2024 / Peter Powell
7 из 12

Позднее телеканал Sky News сообщил, что нападавший — уроженец Уэльса из руандийской семьи.

© AFP 2024 / Justin Tallis
8 из 12

Полиция полагает, что беспорядки организовали сторонники крайне правого движения "Лига английской обороны".

© AFP 2024 / Justin Tallis
9 из 12

Некоторые британские СМИ увидели в разжигании ультраправых протестов российский след.

© AFP 2024 / Justin Tallis
10 из 12

Посольство в Лондоне отвергло эти обвинения.

© AFP 2024 / DARREN STAPLES
11 из 12

Илон Маск на фоне массовых беспорядков предрек гражданскую войну в Великобритании.

© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS
12 из 12
 
В миреСеверная ИрландияБелфастБеспорядки в Британии
 
 
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