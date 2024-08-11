https://ria.ru/20240811/irlandija-1965522630.html

Во время беспорядков в Северной Ирландии пострадали десять полицейских

Во время беспорядков в Северной Ирландии пострадали десять полицейских - РИА Новости, 11.08.2024

Во время беспорядков в Северной Ирландии пострадали десять полицейских

По меньшей мере десять полицейских пострадали в ходе беспорядков в североирландском городе Лондондерри, сообщает полиция Северной Ирландии на сайте. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T16:11

2024-08-11T16:11

2024-08-11T16:12

в мире

северная ирландия

белфаст

беспорядки в британии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832596975_0:0:3274:1843_1920x0_80_0_0_ee8bcacfa4519389c447f318af05d233.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. По меньшей мере десять полицейских пострадали в ходе беспорядков в североирландском городе Лондондерри, сообщает полиция Северной Ирландии на сайте. В субботу в городе пошел ежегодный парад протестантской организации Apprentice Boys, время от времени проведение этих парадов вызывает протесты местных католиков. "Вчера вечером, в субботу, 10 августа, полиция в течение нескольких часов устраняла беспорядки на улице Нейлорс-Роу в Дерри/Лондондерри... В результате беспорядков 10 полицейских получили ранения", - говорится в заявлении на сайте полиции. Как отмечается в заявлении, участники беспорядков использовали для нападения на полицейских фейерверки, бутылки с зажигательной смесью и "другие снаряды", полиция при разгоне беспорядков использовала собак. Начальник местного отдела полиции назвал действия участников беспорядков "позорным и бессмысленным насилием", подчеркнув, что полицейские смогли задержать одного человека и постараются привлечь к ответственности всех причастных к насилию. Накануне столица Северной Ирландии Белфаст становилась местом стычек с полицией на фоне антиимигрантских протестов, вспыхнувших после убийства детей в Саутпорте. В правоохранителей бросали зажигательные смеси и запускали фейерверки, сообщалось о подожженных кафе, магазинах, мусорных контейнерах и полицейском транспорте. В 1921 году Ирландия была разделена на две части. Меньшая, северная часть (Ольстер), населенная преимущественно потомками выходцев из Англии и Шотландии, осталась в составе Великобритании, тогда как остальная часть стала британским доминионом.

https://ria.ru/20240802/london-1963544710.html

северная ирландия

белфаст

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, северная ирландия, белфаст, беспорядки в британии