https://ria.ru/20240811/hlobustov-1965458845.html

Неудачная шутка Рейгана про СССР соответствовала планам США, заявил историк

Неудачная шутка Рейгана про СССР соответствовала планам США, заявил историк - РИА Новости, 11.08.2024

Неудачная шутка Рейгана про СССР соответствовала планам США, заявил историк

Неудачная шутка президента США Рональда Рейгана, 40 лет назад объявившего о принятом им решении нанести ядерный удар по СССР, выдала его истинные устремления и... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T03:47

2024-08-11T03:47

2024-08-11T04:05

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Неудачная шутка президента США Рональда Рейгана, 40 лет назад объявившего о принятом им решении нанести ядерный удар по СССР, выдала его истинные устремления и была продолжением крайне агрессивной политики Белого дома, начавшейся с атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, заявил РИА Новости историк спецслужб Олег Хлобустов. Занимавший в 1984 году пост президента США Рейган ровно 11 августа 1984 года сделал нашумевшее на весь мир заявление о начале бомбардировки СССР "через пять минут", которое позже было названо шуткой. "Рейган оценивал себя как человека, на которого была возложена высшая миссия - сокрушение коммунизма. Об этом он говорил и перед своим окружением, когда стал президентом. И сразу после инаугурации он стал показывать, что считает это своим главным делом — завершение холодной войны победой над Советским Союзом", - сказал Хлобустов. "И 11 августа 1984 года, обращаясь к нации с очередным посланием и не обращая внимание на то, что в студии горит транспарант "микрофон включен", Рейган, проверяя голос, взял и сказал, что отдал приказ нанести удар по СССР, и что до старта ракет остается пять минут. И только увидев, как позеленели операторы в студии, Рейган понял, что он сморозил что-то не то. И, увидев их лица, потом обратив внимание на горящее предупреждение о работающем микрофоне, он сказал "Извините, я так неудачно пошутил", — добавил собеседник агентства. Но это, по словам Хлобустова, не было случайной шуткой. "Рейган выдал наружу то, что сидело у него внутри", — подчеркнул эксперт. "Наши работники посольства, которые по долгу службы слушали обращения Рейгана, понимали, что в таком случае невозможно отправить телеграмму в Москву. Можно было бы только позвонить по телефону и открытым текстом сообщить, что сказал Рейган", — добавил Хлобустов. Американское общество тогда было воспитано на трех годах рейгановской пропаганды, в частности пропагандой так называемой стратегической оборонной инициативы, подразумевающей неизбежность ракетно-ядерного удара, добавил Хлобустов. "И взрослая часть населения США прекрасно понимала — через пять минут взлетают американские ракеты, они летят на Москву, затем в ответ взлетают советские ракеты — и все. И, услышав сказанное Рейганом, Америке в прямом смысле было от чего сойти с ума — это ведь конец времен, ничего больше не будет", — отметил собеседник агентства.По словам Хлобустова, показательно, что Рейган так неудачно шутил спустя считанные дни после очередной годовщины американских атомных бомбардировок японских Хиросимы и Нагасаки. "И слова Рейгана были продолжением этой политики, чего он и не скрывал", — подчеркнул историк. Рейган 11 августа 1984-го готовился к своему еженедельному радиообращению к нации. В ходе выступления он должен был рассказать о подписании им закона о равном доступе, который являлся ключевым в его предвыборной кампании. Обращение начиналось со слов: "Мои соотечественники-американцы, я рад сообщить, что сегодня подписал указ, позволяющий ученикам, входящим в религиозные группы, начать пользоваться правом, которого у них не было слишком долго - свободой собираться в государственных средних школах во внеклассные часы, как это позволено ученикам-участникам других групп". Однако Рейган во время проверки работы микрофона сказал: "Мои соотечественники-американцы, я рад сообщить вам сегодня, что подписал указ об объявлении России вне закона на вечные времена. Бомбардировка начнется через пять минут". За несколько минут до выступления Рейгана его слова транслировались на радиостанции по всей территории США. Многие ретрансляторы уже записывали звук, чтобы быть готовыми к официальной передаче. И в конечном итоге неудачная шутка Рейгана стала достоянием широкой общественности, включая руководство СССР. Официальная реакция СССР была резкой. Москва заявила, что в Советском Союзе с осуждением относятся к беспрецедентно враждебному выпаду президента США. Подобное поведение несовместимо с высокой ответственностью, которую несут руководители государств, прежде всего обладающих ядерным оружием, за судьбы собственных народов, за судьбы человечества, подчеркивалось в заявлении. По некоторым сведениям, после слов Рейгана Вооруженные силы СССР были приведены в состояние повышенной боевой готовности, а обеспокоенные американские чиновники стали заверять Кремль в том, что слова президента никак не отражают политику Белого дома и что никаких военных планов у США нет.

https://ria.ru/20240620/oppengeymer-1954274131.html

https://ria.ru/20240806/yaponiya-1964289316.html

https://ria.ru/20231201/ssha-1913055143.html

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в мире, сша, ссср, москва, рональд рейган