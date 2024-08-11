https://ria.ru/20240811/gruziya-1965524339.html

Премьер Грузии выразил разочарование отношениями с США

Премьер Грузии выразил разочарование отношениями с США - РИА Новости, 11.08.2024

Премьер Грузии выразил разочарование отношениями с США

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что на встрече с американскими чиновниками выразил разочарование двусторонними отношениями, и отметил, что... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T16:21

2024-08-11T16:21

2024-08-11T16:21

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ТБИЛИСИ, 11 авг - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что на встрече с американскими чиновниками выразил разочарование двусторонними отношениями, и отметил, что Тбилиси ждет от Вашингтона первых шагов по перезагрузке. Сенатор Джинн Шахин и конгрессмен Майк Тернер прибыли в Тбилиси с рабочим визитом 9 августа. Они провели встречи с руководством Грузии. Госсекретарь США Энтони Блинкен 31 июля сообщил, что США приостанавливают программу финансовой помощи Грузии в связи с принятием в стране закона об иноагентах. По той же причине ранее ЕС приостановил финансирование минобороны Грузии. В Пентагоне ранее заявили, что США на неопределенный срок отложили совместные военные учения с Грузией в связи с пересмотром двусторонних отношений. Учения планировались на 25 июля – 6 августа. Власти Грузии неоднократно сообщали о необходимости перезагрузить отношения между странами. "У меня была встреча с сенатором, конгрессменом, на встрече присутствовал и посол США. Интересная деталь состоит в том, что никто из них не упомянул закон о прозрачности. Что касается других вопросов, я выразил свое разочарование и встревоженность в связи с той ситуацией, которая касается грузино-американских отношений. Это должно быть изменено", - заявил Кобахидзе журналистам. Кобахидзе добавил, что на встрече он откровенно рассказал сенатору, конгрессмену, послу, чего Грузия ожидает от американских партнеров следующих шагов по перезагрузке отношений. "Я рассказал, что мы подразумеваем под следующими шагами. Наши сообщения были очень подробными и конкретными. В течение следующего года, возможно, грузино-американские отношения будут перегружены от начала до конца. Все в руках США. Грузия - маленькая страна, а США - огромная, с мировым влиянием. Грузия не может изменить многого", - заявил премьер. В свою очередь сенатор Шахин на пресс-конференции по итогам встречи с премьером Грузии заявила, что разочарована тем, что Кобахидзе и его администрация не выразили заинтересованность предпринять следующие шаги по улучшению двусторонних отношений. "Разочарование вызвало то, что премьер-министр не сделал каких-либо предложений о том, что он и его администрация желают сделать для улучшения отношений с США. Мы обсудили целый ряд тревожных вопросов, которые у нас накопились, о которых мы и ранее говорили", - сказала она. "Например, заявления о том, что правительство США планировало в Грузии переворот, что является абсолютной ложью", - утверждает Шахин. "Я надеюсь, что премьер-министр и его правительство рассмотрят и предпримут шаги..., чтобы продолжать улучшать отношения, которые у нас были с Грузией на протяжении 30 лет. Разочарование вызывает то, что премьер-министр не заинтересован в продолжении этих отношений, либо эта заинтересованность незаметна", - заявила Шахин.

https://ria.ru/20240808/ekspert-1964812493.html

https://ria.ru/20240811/gruziya-1965510094.html

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в мире, грузия, сша, ираклий кобахидзе, энтони блинкен, евросоюз