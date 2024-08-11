https://ria.ru/20240811/gosduma-1965455853.html

В Госдуме рассказали, кто может получить выплаты к 1 сентября

В Госдуме рассказали, кто может получить выплаты к 1 сентября - РИА Новости, 11.08.2024

В Госдуме рассказали, кто может получить выплаты к 1 сентября

Трудоустроенные родители могут получить социальную помощь в размере до 6 минимальных прожиточных минимумов, если по не зависящим от них причинам они не могут... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T02:46

2024-08-11T02:46

2024-08-11T02:46

общество

россия

чукотка

липецкая область

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Трудоустроенные родители могут получить социальную помощь в размере до 6 минимальных прожиточных минимумов, если по не зависящим от них причинам они не могут собрать ребенка в школу, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина ("Единая Россия"). С 1 января 2024 года прожиточный минимум в России составляет: 15 453 рубля - на душу населения, 16 844 рубля - для трудоспособного населения, 14 989 рублей - на детей, 13 290 рублей - для пенсионеров. В каждом регионе РФ прожиточный минимум различен: самый высокий прожиточный минимум на Чукотке: в 2024 году он составляет 39 813 рублей, а самый низкий в Липецкой области - 12 661 рубль. "Во-первых, это региональные меры поддержки, в том числе материальная помощь. Это адресная социальная выплата для граждан, которые по не зависящим от них причинам не могут собрать ребенка в школу. Для того чтобы им такой поддержкой воспользоваться, необходимо соблюсти пару условий: родители детей должны быть обязательно трудоустроены. Помимо этого, следует оформить ходатайство из школы, в которой ребенок обучается. Такая выплата оформляется в размере от 2 до 6 минимальных прожиточных минимумов", - сообщила Стенякина. Она обратила внимание, что Госдумой уже принят закон о том, что если на счету материнского капитала имеется остаток в виде небольшой суммы, то 10 тысяч рублей из этого остатка можно использовать на подготовку детей к школе. "Этой опцией можно будет воспользоваться уже в текущем году. Она заработает сразу после того, как президент подпишет данный закон, и он будет опубликован. Подробности того, как можно воспользоваться этим механизмом, можно будет увидеть на "Госуслугах", - рассказала парламентарий. Помимо этого, по ее словам, в исключительных случаях, например, когда ребенок идет в первый класс и в семье несколько детей, которых нужно подготовить к школе, а семья находится в сложной жизненной ситуации, можно воспользоваться механизмом социального контракта. "Региональные власти очень часто идут навстречу людям в таких случаях, предоставляя средства по социальному контракту", - подчеркнула депутат.

https://ria.ru/20240604/gosduma-1950336176.html

https://ria.ru/20240109/posobie-1920209158.html

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общество, россия, чукотка, липецкая область, госдума рф, единая россия