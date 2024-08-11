https://ria.ru/20240811/gorlovka-1965543859.html

При обстреле Горловки пострадала мирная жительница

При обстреле Горловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 11.08.2024

При обстреле Горловки пострадала мирная жительница

Ещё одна мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками Горловки в субботу, сообщает мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T18:34

2024-08-11T18:34

2024-08-11T18:34

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

происшествия

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Ещё одна мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками Горловки в субботу, сообщает мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. В субботу Приходько сообщал, что число пострадавших при обстреле украинскими войсками Горловки составило 14 человек. "В результате украинской вооруженной агрессии вчера, 10 августа, в посёлке шахты имени Н. А. Изотова была ранена мирная горловчанка", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240721/perekhvat-1960991761.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия