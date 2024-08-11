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При обстреле Горловки пострадали здания школы и поликлиники
При обстреле Горловки пострадали здания школы и поликлиники - РИА Новости, 11.08.2024
При обстреле Горловки пострадали здания школы и поликлиники
Здания школы и поликлиники получили повреждения в Горловке в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в воскресенье мэр Иван Приходько в... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T12:22
2024-08-11T12:22
2024-08-11T12:22
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Здания школы и поликлиники получили повреждения в Горловке в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в воскресенье мэр Иван Приходько в Telegram-канале. "В посёлке машиностроительного завода имени С. М. Кирова (Центрально-Городской район Горловки) вследствие обстрела со стороны ВФУ фиксируются повреждения домов, школы и поликлиники", - написал Приходько. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало о серии обстрелов Горловки со стороны украинских войск. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР.
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
При обстреле Горловки пострадали здания школы и поликлиники
Мэр Приходько: при обстреле Горловки пострадали здания школы и поликлиники