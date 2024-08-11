https://ria.ru/20240811/gorlovka-1965496343.html

При обстреле Горловки пострадали здания школы и поликлиники

При обстреле Горловки пострадали здания школы и поликлиники - РИА Новости, 11.08.2024

При обстреле Горловки пострадали здания школы и поликлиники

Здания школы и поликлиники получили повреждения в Горловке в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в воскресенье мэр Иван Приходько в... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T12:22

2024-08-11T12:22

2024-08-11T12:22

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

происшествия

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Здания школы и поликлиники получили повреждения в Горловке в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в воскресенье мэр Иван Приходько в Telegram-канале. "В посёлке машиностроительного завода имени С. М. Кирова (Центрально-Городской район Горловки) вследствие обстрела со стороны ВФУ фиксируются повреждения домов, школы и поликлиники", - написал Приходько. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало о серии обстрелов Горловки со стороны украинских войск. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия