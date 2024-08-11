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При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 11.08.2024

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

Мирная жительница ранена при обстреле украинскими войсками Горловки, заявил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T05:14

2024-08-11T05:14

2024-08-11T05:14

горловка

дзержинский район

донецк

иван приходько

вооруженные силы украины

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Мирная жительница ранена при обстреле украинскими войсками Горловки, заявил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница Дзержинского района городского округа Горловка", - написал Приходько. Ранее Приходько сообщил, что ВСУ ведут артиллерийский огонь по жилому массиву "Комсомолец" в Никитовском районе Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240811/pvo-1965463177.html

горловка

дзержинский район

донецк

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горловка, дзержинский район, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, происшествия