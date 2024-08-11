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При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 11.08.2024
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница
Мирная жительница ранена при обстреле украинскими войсками Горловки, заявил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T05:14
2024-08-11T05:14
2024-08-11T05:14
горловка
дзержинский район
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иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Мирная жительница ранена при обстреле украинскими войсками Горловки, заявил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница Дзержинского района городского округа Горловка", - написал Приходько. Ранее Приходько сообщил, что ВСУ ведут артиллерийский огонь по жилому массиву "Комсомолец" в Никитовском районе Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, дзержинский район, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, происшествия
Горловка, Дзержинский район, Донецк, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол, Происшествия
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница
Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ ранена мирная жительница