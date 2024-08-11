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При обстреле Шебекино пострадали пять мирных жителей
При обстреле Шебекино пострадали пять мирных жителей - РИА Новости, 11.08.2024
При обстреле Шебекино пострадали пять мирных жителей
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале уточнил, что при обстреле ВСУ в Шебекино пострадали пять мирных жителей, отсутствует свет в... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T00:13
2024-08-11T00:13
2024-08-11T00:29
шебекино
вооруженные силы украины
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале уточнил, что при обстреле ВСУ в Шебекино пострадали пять мирных жителей, отсутствует свет в части города, а горевшие из-за обстрела дома потушили."Уточненная информация по обстрелу города Шебекино. Количество пострадавших увеличилось до пяти человек. Двух мужчин с различными осколочными ранениями бригады скорой доставляют в городскую больницу №2 Белгорода", - написал он.Кроме того, сотрудники МЧС потушили пожары в одном многоквартирном доме, двух частных домах и на коммерческом объекте.Гладков также рассказал о повреждениях из-за украинской атаки."В результате обстрела посечены фасады и остекление в четырех МКД (многоквартирных домах - ред.) и в одном социальном объекте. В двух частных домах выбиты окна и пробита кровля, осколками посечены три автомобиля", - сообщил губернатор.Отмечается, что по-прежнему сохраняется отключение электроэнергии в части города. Гладков подчеркнул, что аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ.
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шебекино, вооруженные силы украины, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Шебекино, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
При обстреле Шебекино пострадали пять мирных жителей
Гладков: в Шебекино пострадали пять человек, отсутствует свет в части города