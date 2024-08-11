Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Шебекино пострадали пять мирных жителей - РИА Новости, 11.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:13 11.08.2024 (обновлено: 00:29 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/gladkov-1965448770.html
При обстреле Шебекино пострадали пять мирных жителей
При обстреле Шебекино пострадали пять мирных жителей - РИА Новости, 11.08.2024
При обстреле Шебекино пострадали пять мирных жителей
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале уточнил, что при обстреле ВСУ в Шебекино пострадали пять мирных жителей, отсутствует свет в... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T00:13
2024-08-11T00:29
шебекино
вооруженные силы украины
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_c6b0cfe33efc3a742f30a6b27fa04821.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале уточнил, что при обстреле ВСУ в Шебекино пострадали пять мирных жителей, отсутствует свет в части города, а горевшие из-за обстрела дома потушили."Уточненная информация по обстрелу города Шебекино. Количество пострадавших увеличилось до пяти человек. Двух мужчин с различными осколочными ранениями бригады скорой доставляют в городскую больницу №2 Белгорода", - написал он.Кроме того, сотрудники МЧС потушили пожары в одном многоквартирном доме, двух частных домах и на коммерческом объекте.Гладков также рассказал о повреждениях из-за украинской атаки."В результате обстрела посечены фасады и остекление в четырех МКД (многоквартирных домах - ред.) и в одном социальном объекте. В двух частных домах выбиты окна и пробита кровля, осколками посечены три автомобиля", - сообщил губернатор.Отмечается, что по-прежнему сохраняется отключение электроэнергии в части города. Гладков подчеркнул, что аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ.
https://ria.ru/20240809/kiev-1965051884.html
шебекино
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_8c75797ef1505b8c4c0d3c1b2bc8eb51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шебекино, вооруженные силы украины, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Шебекино, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
При обстреле Шебекино пострадали пять мирных жителей

Гладков: в Шебекино пострадали пять человек, отсутствует свет в части города

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале уточнил, что при обстреле ВСУ в Шебекино пострадали пять мирных жителей, отсутствует свет в части города, а горевшие из-за обстрела дома потушили.
«
"Уточненная информация по обстрелу города Шебекино. Количество пострадавших увеличилось до пяти человек. Двух мужчин с различными осколочными ранениями бригады скорой доставляют в городскую больницу №2 Белгорода", - написал он.
Кроме того, сотрудники МЧС потушили пожары в одном многоквартирном доме, двух частных домах и на коммерческом объекте.
Гладков также рассказал о повреждениях из-за украинской атаки.
"В результате обстрела посечены фасады и остекление в четырех МКД (многоквартирных домах - ред.) и в одном социальном объекте. В двух частных домах выбиты окна и пробита кровля, осколками посечены три автомобиля", - сообщил губернатор.
Отмечается, что по-прежнему сохраняется отключение электроэнергии в части города. Гладков подчеркнул, что аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Опасная игра: Киев начал думать, прежде чем говорить
9 августа, 08:00
 
ШебекиноВооруженные силы УкраиныПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала