https://ria.ru/20240811/germaniya-1965565717.html

В Германии опешили после "катастрофического взрыва" в Курской области

В Германии опешили после "катастрофического взрыва" в Курской области - РИА Новости, 11.08.2024

В Германии опешили после "катастрофического взрыва" в Курской области

Немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X назвал взрыв украинского танка в Курской области катастрофическим. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T22:28

2024-08-11T22:28

2024-08-11T22:28

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

германия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X назвал взрыв украинского танка в Курской области катастрофическим.В воскресенье Министерство обороны России сообщило, что барражирующий боеприпас "Ланцет" уничтожил танк Т-80 ВСУ в приграничном районе Курской области."Российский удар "Ланцета" привел к катастрофическому взрыву украинского танка в Курской области. Отсутствие противовоздушной и беспилотной обороны остается главной уязвимостью украинской армии", — написал Репке под соответствующим видеороликом.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20240811/kursk-1965558334.html

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Уничтожение украинского танка Уничтожение украинского танка 2024-08-11T22:28 true PT0M29S

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безопасность, россия, курская область, германия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф