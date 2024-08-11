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В Германии сделали неожиданное заявление о войне с Россией - РИА Новости, 11.08.2024
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10:41 11.08.2024 (обновлено: 12:13 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/germaniya-1965485199.html
В Германии сделали неожиданное заявление о войне с Россией
В Германии сделали неожиданное заявление о войне с Россией - РИА Новости, 11.08.2024
В Германии сделали неожиданное заявление о войне с Россией
Германия должна готовиться противостоять России через пять лет, заявил командующий региональным командованием бундесвера в Гамбурге Михаэль Гисс в интервью... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T10:41
2024-08-11T12:13
в мире
германия
россия
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Германия должна готовиться противостоять России через пять лет, заявил командующий региональным командованием бундесвера в Гамбурге Михаэль Гисс в интервью Welt. "Мои внутренние часы как солдата тикают и говорят мне, что через пять лет мы должны быть достаточно устойчивы в социальном плане, чтобы противостоять внешней военной угрозе", — так он ответил на вопрос о возможном конфликте с Россией. Гисс добавил, что вся Германия должна быть готова к войне, так как это важная общая задача для политики, бундесвера, бизнеса и общества в самом широком смысле. Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
https://ria.ru/20240811/vagenknekht-1965481164.html
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в мире, германия, россия, гамбург (город)
В мире, Германия, Россия, Гамбург (город)
В Германии сделали неожиданное заявление о войне с Россией

Командующий бундесвера в Гамбурге Гисс: ФРГ грозит война с РФ через 5 лет

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкий военный на танке Leopard 2A6
Немецкий военный на танке Leopard 2A6 - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкий военный на танке Leopard 2A6. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Германия должна готовиться противостоять России через пять лет, заявил командующий региональным командованием бундесвера в Гамбурге Михаэль Гисс в интервью Welt.

"Мои внутренние часы как солдата тикают и говорят мне, что через пять лет мы должны быть достаточно устойчивы в социальном плане, чтобы противостоять внешней военной угрозе", — так он ответил на вопрос о возможном конфликте с Россией.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
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09:55
Гисс добавил, что вся Германия должна быть готова к войне, так как это важная общая задача для политики, бундесвера, бизнеса и общества в самом широком смысле.

Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
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