В Германии сделали неожиданное заявление о войне с Россией
Командующий бундесвера в Гамбурге Гисс: ФРГ грозит война с РФ через 5 лет
© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкий военный на танке Leopard 2A6
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкий военный на танке Leopard 2A6. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Германия должна готовиться противостоять России через пять лет, заявил командующий региональным командованием бундесвера в Гамбурге Михаэль Гисс в интервью Welt.
"Мои внутренние часы как солдата тикают и говорят мне, что через пять лет мы должны быть достаточно устойчивы в социальном плане, чтобы противостоять внешней военной угрозе", — так он ответил на вопрос о возможном конфликте с Россией.
"Мои внутренние часы как солдата тикают и говорят мне, что через пять лет мы должны быть достаточно устойчивы в социальном плане, чтобы противостоять внешней военной угрозе", — так он ответил на вопрос о возможном конфликте с Россией.
Гисс добавил, что вся Германия должна быть готова к войне, так как это важная общая задача для политики, бундесвера, бизнеса и общества в самом широком смысле.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.